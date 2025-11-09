超神！中國網紅堅持《一拳超人》訓練法1千天　作者驚呆祝賀

▲大陸網紅「堂主lee」堅持一拳超人訓練法1000天。（圖／翻攝嗶哩嗶哩／堂主lee）



記者柯振中／綜合報導

日本英雄漫畫《一拳超人》風靡全球，其中主角「埼玉」堅持3年的訓練方式，更是讓人一想就頭皮發麻。沒想到，中國網紅「堂主lee」竟然真的按照這份訓練計畫堅持下來，壯舉震驚無數粉絲，甚至連重製版漫畫的作家村田雄介也留言「1000天真的太棒了」。

《一拳超人》漫畫當中的主角「埼玉」為了變強，堅持每天長跑10公里，再加上100次伏地挺身、100次仰臥起坐與100次深蹲，最終獲得強大身體素質的同時，頭髮也因此掉光光。

為了效仿心儀的漫畫主角，「堂主lee」2022年開始在中國影音平台「嗶哩嗶哩」更新影片，分享每天的訓練過程。剛開始「堂主lee」發下豪言、打算堅持1000天時，並沒有多少粉絲在意，直到今年6月間，堅持訓練的天數超過970天時，他的粉絲人數、影片瀏覽量才開始有了起色。

直到7月下旬時，「堂主lee」的1000天挑戰接近尾聲，其中第999天的點閱率超過390萬、第1000天的點閱率更是高達947萬。為了慶祝完成挑戰，他還將所有訓練的數量乘以10倍，不但花12小時跑了100公里，還做了個1000次伏地挺身、仰臥起坐及深蹲，令粉絲們感到震驚不已。

由於完成1000天挑戰的壯舉太過驚人，負責《一拳超人》重製版漫畫的作家村田雄介也在社群軟體X上發文，指稱「1000天真的太棒了！這需要毅力！恭喜」。

粉絲們對此不禁出言驚呼，「事實證明，埼玉訓練法並不能成為超人，但堂主卻永遠成為了大家心中的超人」、「趕緊接上刃牙訓練法，別耽擱」、「堂主能不能做個體檢，想看看1000天有啥身體變化，還有目前身體狀況是什麼樣子」、「堂主其實流量一直都不太好，他能堅持下來真牛皮，這幾天比他之前幾年都多。」