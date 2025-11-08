　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大馬網紅「直播偷拍正妹」喊好想揉她奶！　開黃腔下場慘了

▲▼網紅偷拍正妹喊「好像揉她奶」！下場慘。（圖／翻攝自X）

▲哈茲倫將直播鏡頭對準被害人，還說要「掐她奶」。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞網紅哈茲倫（Hazren）日前在餐廳直播時，竟對鄰桌用餐的俄羅斯26歲模特兒卡西莫娃（Alisa Kasimova）開黃腔性騷擾，嘻笑稱要「掐掐看她的奶」，事件曝光後引發眾怒，受害者也向警方報案。

根據馬來西亞媒體報導，哈茲倫當時與妻子在吉隆坡某餐廳用餐並一邊進行直播，過程中卻將鏡頭對準在一旁獨自用餐的卡西莫娃。他在直播中公然評論對方「看起來好像沒穿內衣」，甚至做出不雅手勢表示「想要掐掐看她的奶」，哈茲倫的妻子則是在一旁笑得花枝亂顫。

卡西莫娃事後從朋友口中得知此事，憤而報警。她感嘆，「妳可以想像一下，妳正在安靜地獨自享用晚餐，突然有個男人在直播你，還對你的身體開下流玩笑，這就是我在馬來西亞的遭遇。」

身為專業模特兒的卡西莫娃強調，雖然習慣透過身體表達藝術，但這不代表他人有權擅自拍攝並進行性騷擾。她表示，選擇報案並非出於憤怒，而是認為「沉默的話只是在縱容罪犯」。

面對輿論壓力，哈茲倫雖發影片道歉，但態度相當敷衍，聲稱「就當是我錯了吧，但這是人之常情」、「好，我向大家道歉！」、「有人要說我蠢或什麼的，隨便你啦，反正我已經道歉了」，似乎不認為自己有錯。警方則表示，目前案件仍在調查中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 8011 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《唐伯虎點秋香》男星過世！　「死訊藏5年」好友證實
馬來西亞鞭刑有多可怕？　媒體人揭恐怖過程
全家開車出遊墜落3m溪谷　4人受困父母多處擦傷
獨力養7孫　嬤當車手遭判刑10月
趙露思生日前「疑將官宣新東家」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曾多次求援中央！墨西哥市長遭連開7槍身亡　凶手竟是17歲少年

ChatGPT成自殺教練！加州連7起訴訟　控「慫恿輕生」害死用戶

大馬網紅「直播偷拍正妹」喊好想揉她奶！　開黃腔下場慘了

肥胖、患糖尿病恐被美國拒簽！　川普新規：慢性病納簽證審查

柬埔寨掃蕩詐騙「逮捕658外籍犯」！包含32台人　最新詐騙手法曝

奇觀！全球最大面積「蜘蛛網牆」　11萬隻共同編織「以牠為食」

覆蓋整個菲律賓！鳳凰估明晚轉「超級颱風」登陸　恐掀5m風暴潮

兒子護照「有殘膠」遭拒登機！12萬旅遊險泡湯　她怒控卡達找碴

派出所深夜淪砲房！已婚部長「偷吃嫩學妹」激戰　脫下制服不慎越界

快訊／山形縣「熊闖入JR車站」！　列車緊急停駛

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

曾多次求援中央！墨西哥市長遭連開7槍身亡　凶手竟是17歲少年

ChatGPT成自殺教練！加州連7起訴訟　控「慫恿輕生」害死用戶

大馬網紅「直播偷拍正妹」喊好想揉她奶！　開黃腔下場慘了

肥胖、患糖尿病恐被美國拒簽！　川普新規：慢性病納簽證審查

柬埔寨掃蕩詐騙「逮捕658外籍犯」！包含32台人　最新詐騙手法曝

奇觀！全球最大面積「蜘蛛網牆」　11萬隻共同編織「以牠為食」

覆蓋整個菲律賓！鳳凰估明晚轉「超級颱風」登陸　恐掀5m風暴潮

兒子護照「有殘膠」遭拒登機！12萬旅遊險泡湯　她怒控卡達找碴

派出所深夜淪砲房！已婚部長「偷吃嫩學妹」激戰　脫下制服不慎越界

快訊／山形縣「熊闖入JR車站」！　列車緊急停駛

《國寶》首映獲6分鐘鼓掌肯定　吉澤亮、橫濱流星令觀眾深陷歌舞伎魅力

ARKis太會玩！　私密旅遊心法全曝光

ITF旅展爆10萬人潮！「百萬刷手」搶訂極光、歐洲團　日本最夯

「好友港節市集」第3屆　策進會董事長：港人讓台灣文化更多元

《唐伯虎點秋香》男星過世！　「死訊藏5年才公開」好友證實

駁斥過期品換標疑雲　永悅生化發聲明自清

《醫療希望在花蓮》花蓮慈濟堅守東台灣　林欣榮帶領開創新醫路

廂型車走山路！撞破磚橋墜3米溪谷4輪朝天　1家4口驚險獲救

感傷「戴資穎時代」結束了　英名球評：永遠懷念她帶來的純粹之美

水墨巨擘林玉山、高一峰聯展免費展出！家屬捐贈畢生創作

孫儷管理體重「吃飯用秤」　笑：沒限制我可以一直吃

國際熱門新聞

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

即／山形縣「熊闖入JR車站」！　列車停駛

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

巨大棕熊襲擊北海道牧場　一拳打凹引擎蓋

即／東京電車鐵軌爆燃起火！爆炸聲影片曝

菲律賓警告：鳳凰估明晚轉「超級颱風」登陸

高市：若台海衝突不排除動用「集體自衛權」

逼泰12歲少女下海　生母在台賣淫被逮

網紅偷拍正妹喊「好想揉她奶」！下場慘

柬埔寨逮捕658詐騙犯！包含32台人

美股跌幅收斂　台積電ADR跌0.95％

警署深夜淪砲房　已婚部長「偷吃學妹」激戰

川普新制：肥胖、患糖尿病恐被美國拒簽！

高市早苗凌晨3時開會　致歉隨行人員

更多熱門

相關新聞

柬埔寨逮捕658詐騙犯！包含32台人

柬埔寨逮捕658詐騙犯！包含32台人

柬埔寨警方4日在與越南交界的柴楨省巴域市發動大規模聯合突擊行動，一舉搗毀2處大型網路詐騙集團據點，現場逮捕658名外籍嫌犯，其中包括32名台灣人，成為近期打擊跨國網路犯罪的重大戰果。

台東縣性騷案10個月22件　空軍志航基地10件居冠

台東縣性騷案10個月22件　空軍志航基地10件居冠

校園清真寺禮拜爆炸　嫌犯「竟只有17歲」

校園清真寺禮拜爆炸　嫌犯「竟只有17歲」

王子二度道歉想和解　廣告小妹曝原因

王子二度道歉想和解　廣告小妹曝原因

日籍YTR揪「台灣觀光客3大NG行為」

日籍YTR揪「台灣觀光客3大NG行為」

關鍵字：

性騷擾網紅模特兒馬來西亞直播東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

百人「情義重天」送別顏正國

《星光》女星淚控遭小16歲國手家暴！「還出軌好友」心死：不可能和解

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

鳳凰颱風「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

沒掛號問病情遭拒竟辱醫「缺錢」！醫師超狂背景曝

網友疑惑：台灣沒熊害？真實狀況曝光

網紅雪碧爆啦啦隊黑幕！富商圈「包養價目表」瘋傳

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面