大馬網紅「直播偷拍正妹」喊好想揉她奶！　開黃腔下場慘了

▲哈茲倫將直播鏡頭對準被害人，還說要「掐她奶」。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞網紅哈茲倫（Hazren）日前在餐廳直播時，竟對鄰桌用餐的俄羅斯26歲模特兒卡西莫娃（Alisa Kasimova）開黃腔性騷擾，嘻笑稱要「掐掐看她的奶」，事件曝光後引發眾怒，受害者也向警方報案。

根據馬來西亞媒體報導，哈茲倫當時與妻子在吉隆坡某餐廳用餐並一邊進行直播，過程中卻將鏡頭對準在一旁獨自用餐的卡西莫娃。他在直播中公然評論對方「看起來好像沒穿內衣」，甚至做出不雅手勢表示「想要掐掐看她的奶」，哈茲倫的妻子則是在一旁笑得花枝亂顫。

卡西莫娃事後從朋友口中得知此事，憤而報警。她感嘆，「妳可以想像一下，妳正在安靜地獨自享用晚餐，突然有個男人在直播你，還對你的身體開下流玩笑，這就是我在馬來西亞的遭遇。」

身為專業模特兒的卡西莫娃強調，雖然習慣透過身體表達藝術，但這不代表他人有權擅自拍攝並進行性騷擾。她表示，選擇報案並非出於憤怒，而是認為「沉默的話只是在縱容罪犯」。

面對輿論壓力，哈茲倫雖發影片道歉，但態度相當敷衍，聲稱「就當是我錯了吧，但這是人之常情」、「好，我向大家道歉！」、「有人要說我蠢或什麼的，隨便你啦，反正我已經道歉了」，似乎不認為自己有錯。警方則表示，目前案件仍在調查中。