鳳凰升級超級颱風！菲律賓預測「穿越台灣」　最新路徑曝光

▲圖為菲律賓9日上午8時發布的颱風路徑預測圖。（圖／翻攝自PAGASA）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓氣象局（PAGASA）9日上午表示，鳳凰颱風（Fung-wong，菲國稱Uwan）已增強為「超級颱風」（super typhoon）。根據菲國9日上午發布的最新颱風路徑預測圖，鳳凰颱風將在登陸侵襲菲律賓之後北轉，接著撲向台灣。

拉普勒新聞網、ABS-CBN等報導，鳳凰颱風已於9日增強為超級颱風，截至9日上午7時，鳳凰颱風的位置在卡坦端內斯省首府比拉克（Virac）東北東約125公里處海面上，其風速來到每小時185公里，陣風可達每小時230公里，正以每小時25公里的速度向西北偏西方向移動。

鳳凰颱風可能在9日晚間或10日凌晨在菲律賓奧羅拉省一帶登陸，屆時強度將達到或接近巔峰，風速約為每小時195公里，威力可能在穿越呂宋島北部山區時減弱，並於10日上午進入西菲律賓海。

菲律賓氣象局表示，受到鳳凰颱風影響，卡坦端內斯省正歷經危及性命的惡劣天氣，預計強風將對部分地區的性命與財產構成極大威脅。

鳳凰颱風開始北轉之後，將朝台灣的方向前進。根據菲律賓氣象局發布的颱風預測路徑圖，鳳凰颱風將會穿過台灣。