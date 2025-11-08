新北「蜂蜜廚神2」競賽登場　青農推甜蜜創意料理新風潮

▲新北「蜂蜜廚神2」於8日辦理頒獎典禮暨成果發表，推廣新北蜂蜜及其他農產品。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

由新北市政府農業局輔導、蘆洲青農陳柏承主辦的全國最大蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神2」，今（8日）在新北市蘆洲區農會舉行頒獎典禮暨成果發表會，比賽吸引全台168組選手報名，規模為去年首屆的近3倍。最終由學生組程建宏、蔡淑蓉以作品〈蜜見鱸語〉，以及社會青農組蔡雅庭以〈焦香蜜心透抽〉，分別奪下冠軍。

新北青農陳柏承在蘆洲經營品牌「三寶爸的窩」，致力推廣蜂蜜入菜。因熱愛料理，他結合自身專業與興趣，連續兩年與新北市政府農業局、蘆洲區農會及馬偕醫護管理專科學校攜手舉辦「蜂蜜廚神」比賽。第二屆報名踴躍，除新北地區選手外，也吸引高雄、臺南、彰化等地參與者共襄盛舉。主辦單位更製作線上料理教學短片，讓民眾可輕鬆學習蜂蜜入菜的甜蜜技巧。

今年比賽主題聚焦「新北農產品結合蜂蜜創意料理」，評審團由中華美食交流協會榮譽理事長郭宏徹擔任裁判長。他表示，新北農特產品如茭白筍、地瓜品質優良，搭配蜂蜜調味即可成為風味獨特的佳餚。

▲學生組程建宏、蔡淑蓉以料理「蜜見鱸語」獲得冠軍。

頒獎典禮上，兩組冠軍也進行現場料理展演與試吃分享。學生組冠軍〈蜜見鱸語〉以蜂蜜白醬鱸魚、蜂蜜檸香奶油麵與蜂蜜柚香沙拉三道料理，呈現蜂蜜香甜清爽的多層次風味；社會青農組冠軍〈焦香蜜心透抽〉則以蜂蜜醃漬透抽，搭配蜂蜜蠔油醬汁，展現濃郁鮮甜口感，皆獲評審一致好評。

青農陳柏承表示，蜜蜂是農業的重要夥伴，為推動永續農業，他積極研發蜂蜜酒、紅柴蜂蜜蛋糕等產品，並開辦蜜蜂生態推廣課程。他感謝市府與農會的支持，也希望藉由蜂蜜廚神活動，讓更多人了解蜂蜜料理的多樣可能，並在家輕鬆製作屬於自己的甜蜜風味。

農業局長諶錫輝表示，新北青農展現年輕創新力量，是農業發展的堅強後盾。蜂蜜料理競賽不僅帶動在地農產行銷，更讓蜂蜜與地方食材擦出創意火花，提升新北農產品牌形象。今年活動亦獲蘆洲區農會大力支持，農會更首度發布農會界第一本《永續報告書》，展現推動永續農業的決心。

諶錫輝強調，新北市以「農業健康市／式」為理念，推廣友善、永續農業，邀請民眾購買「新北好蜜」，以蜂蜜製成各式料理，支持在地青農，共創甜蜜永續的新北農業。