新北耶誕城交通壅塞居民苦惱　洪孟楷拋：「分區輪辦」兼顧生活品質

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

新北歡樂耶誕城已是每年眾所矚目的活動，然而，近年來，活動期間因人潮蜂擁而至，導致板橋當地交通經常打結，居民苦不堪言，網友甚至揚言，誰主張停辦，2026就投誰當市長。對此，新北立委洪孟楷今（8日）拋出，「分區輪辦」的構想，認為透過每年輪流於不同行政區舉行，能達成在地居民、觀光、城市三贏的局面。

洪孟楷表示，今年前往東京考察時，看見東京都廳的夜間燈光秀，吸引不少市民、遊客停下圍觀，但因為是每天都有的精彩演出，因此分散人流，也沒有出現爆棚人潮，這就是東京精彩的日常。

洪孟楷指出，新北「歡樂耶誕城」舉辦逾十年，已成國際知名活動，每逢12月吸引大量人潮，但也造成板橋地區交通壅塞與居民不便，如何延續品牌能量、同時兼顧生活品質，是新北市下一階段城市行銷的重要課題。

洪孟楷建議，新北市府仿造東京都廳，打造「365天亮起的新北」，升級耶誕城品牌，並公布時間表供民眾查閱，此舉讓城市形象日常化、觀光熱度全年化。

此外，洪孟楷直指，耶誕城活動能「分區輪辦」，每年輪流於不同行政區舉行，打造一年一區一特色，帶動觀光消費，例如，在淡水結合淡江大橋夜景與煙火，在鶯歌，結合新北美術館藝術與光影，在新店碧潭，則以水岸燈光營造節慶氛圍。

洪孟楷認為，板橋能從「一年一度」邁向「全年閃耀」，而其他行政區能更加綻放，新北耶誕城將不僅是一場節慶，更是各地精彩的饗宴，最終達成在地居民、觀光、城市三贏的局面。