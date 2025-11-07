新北首辦鋰電池災害應變演練　率先建立公私協力防災機制

▲災害應變演練導入智慧科技提升應變效能，包括消防救災機器人、空拍機及污染擴散預測模擬等科技化設備及技術，強化各單位間應變合作機制。（圖／新北市環保局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

因應近年多起鋰電池相關災害事故，包含近期高雄三元能源科技工廠火警事件，新北市政府為強化跨單位緊急應變能力、降低環境污染衝擊並確保市民生命財產安全，環保局今（7）日在長庚國際能源股份有限公司舉辦「鋰電池複合型災害應變演練」。這是新北市首場由環保局主導的鋰電池災害應變演練，展現市府主動建立標準作業流程、開創防災新模式的積極作為。

環保局副局長朱益君表示，鋰電池已成現代生活的必需品，但其製造或貯存場所若發生火災，可能釋放大量熱能與煙霧，並產生氫氟酸及多種未知有毒氣體，具有高溫、難以撲滅及易再燃等複合特性，應變難度極高。本次演練動員市府各局處、中央應變小組及民間單位共逾百人，藉由實兵操演強化公私協力，建立各單位間的通報機制與黃金應變作為。

▲新北首辦鋰電池複合型災害應變演練。

演練中展示「工廠火災空氣污染影響潛勢模擬系統」，能即時介接消防局火點資訊，透過空氣擴散模式與AI自動分析，在事故發生後1小時內模擬污染擴散範圍，產製示警圖卡與警示文字，同步通報相關局處、區公所及里長，並於環保局臉書、IG等社群平台發布警訊，讓民眾即時掌握災情資訊並啟動自我防護，有效降低災害風險。

此次演練選定新北市長庚國際能源股份有限公司（鋰電池製造廠）為場域，模擬廠區設備異常引發火災並波及鋰電池貯存區之災害情境，結合環境部化學物質管理署北區環境事故專業技術小組、長庚國際能源股份有限公司及南亞塑膠工業股份有限公司共同參與。

▲空氣品質監測畫面（空品檢測車）。

整體演練分為三大階段：「自助」廠區自衛消防編組應變、「互助」聯防組織支援合作，以及「公助」公部門救災與環境監測應變。並導入多項智慧科技設備與技術，如消防救災機器人、空拍機、空氣品質監測車及污染擴散預測系統等，藉以提升整體應變效能，建立跨單位協作機制，作為未來類似災害的標準應變模式。

環保局強調，災害處理不僅關乎現場安全，更攸關周邊居民的健康與生活品質。本次實兵演練除強化政府與業者的防災整合外，更期望讓民眾安心，打造新北更堅實、更具韌性的防災體系。

▲民眾可於「災訊E點通」網站，查看1小時後的空污擴散範圍圖及示警圖卡。

▲空品感測器模擬污染可能受影響範圍。