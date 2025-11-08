　
社會 社會焦點 保障人權

朋友新開火鍋店！妹子捧場「爛醉遭撿屍」　哭喊拒絕仍被侵犯

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲女子到朋友新開的火鍋店捧場，結果遭到撿屍。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

新北市一名男子阿雄（化名）先前開了一間火鍋店，女性友人小梨（化名）得知以後，2023年12月間到店內捧場，沒想到在店內喝到爛醉，竟遭阿雄帶回家性侵，氣得她報警處理。新北地院審理後，依照強制性交罪，判阿雄4年有期徒刑。

根據判決書內容，阿雄2023年間在新北某地開了間火鍋店，身為好友的小梨得知以後，同年年底前往店內捧場。小梨一路吃飯、飲酒直到晚間9點多，等到打烊時已經意識模糊。

由於小梨還跟其他朋友有約，於是打算搭計程車離開，怎料阿雄竟藉口同行，並且趁著小梨睡著時，指示運將把車開到自己家。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲女子到朋友新開的火鍋店捧場，結果遭到撿屍。（示意圖／記者黃克翔攝）

等到回家以後，阿雄露出了真面目，動手性侵泥醉、意識不清的小梨，儘管對方中間曾3、4度清醒，並且喊出「不要」等話語，阿雄仍沒有停下動作，甚至過程中也沒有做安全措施。

直到凌晨時分小梨清醒，驚覺自己遭到侵犯，只能趕緊逃離現場，並且報警處理。對此，阿雄則辯稱，當天小梨來到他家後，2人一起看了影集、喝了飲料，接著便開始親吻、發生性行為，且小梨還主動替他服務，推斷小梨是自願發生性關係。

不過，事後小梨曾質問「我真的記得，我一直說不要，我是真的不要」、「所以就覺得滿糟的」等話語，阿雄則是閃爍其辭，詢問「你有吃藥嗎」、「對不起，絕對沒有下次」、「抱歉，那你有什麼打算」等話語。

新北地院法官審理後，不採信阿雄的說法，最終依照強制性交罪，判處4年有期徒刑，全案仍可上訴。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

