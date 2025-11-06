　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

妃妃姐姐「太空探索萌樂園」首登場！　陳亭妃：打造親子友善城市不是口號

▲妃妃姐姐太空探索萌樂園將於本週末在新營及中西區登場，吸引親子同樂。（記者林東良翻攝）

▲妃妃姐姐太空探索萌樂園將於本週末在新營及中西區登場，吸引親子同樂。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

立委陳亭妃、市議員陳怡珍持續推動親子政策，11月8日、9日將於新營及中西區推出「妃妃姐姐太空探索萌樂園」，以大型太空主題氣墊打造沉浸式遊樂場，提供家庭免費、安全的週末放電空間，這也是萌樂園系列首次加入「太空探索」概念，希望孩子在遊戲中不只放電，也能開眼界。

活動將於11月8日上午10時至下午3時在新營南瀛綠都心公園率先登場，隔日同時段移師至中西區武聖夜市旁舉行。現場除大型氣墊遊具外，深受大小朋友喜愛的「蝦餅哥哥」也將帶來互動演出。所有設施均免費使用，並採號碼牌控管人流，確保孩童遊玩安全與品質。

陳亭妃表示，許多家長平日忙於工作，假日必須有能安心陪伴孩子的活動與場域，因此打造親子共遊空間，是城市治理的重要環節。「親子活動不是點綴，而是城市永續與幸福治理的核心。」她說，除了建設與產業發展，家庭與育兒支持同樣是提升生活品質的關鍵。

陳亭妃指出，萌樂園巡迴舉辦以來，已成為許多家長與孩子期待的活動。「看到孩子玩得大笑、家長在旁安心，就是我們持續辦這些活動的最大意義。」她笑說。本次活動也邀請人氣「氣球姐姐」到場，並延續備受家長好評的「妃妃歇腳亭」，貼心提供休息空間。

陳亭妃強調，育兒不該是家庭單打獨鬥，政府與社會都應成為後盾。未來將持續推動更多巡迴親子活動、增加友善家庭公共空間並強化育兒支持政策，「讓每位孩子都被看見，也讓每位家長知道，他們不會是孤單的。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子遭公司封殺切割！　經紀人發聲「浪費社會資源」後續處理曝
快訊／新北查獲未蒸煮廚餘養豬　應變中心：禁止該場肉品上市
快訊／天剛資訊出事！辦私募又進場買股　董座父子遭約談
太子集團「層峰派對」淫亂內幕曝！　出口海量台女模網紅性服務
快訊／姊死妹重傷！　三重男現行犯逮捕
快訊／三重男疑為家產砍2姊妹！姊「胸口插一把刀」搶救無效亡
快訊／三重男砍殺2姊妹！　姊刀插胸口命危、妹重傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東成功警分局11/7起交通大執法3天　加強取締違規

台南小巨蛋15年未到位　曾之婕批進度牛步並點名長照、垃圾清運

防詐意識升級　台東警提醒民眾普發1萬勿受騙

豬隻恢復正常供應　南市校園午餐「豬肉採購」回到疫情前模式

台東縣長盃五人制足球錦標賽7日登場　63隊568位選手一決高下

台東無圍牆巨蛋音樂會　讓山海成為舞台...城市化作樂章

妃妃姐姐「太空探索萌樂園」首登場！　陳亭妃：打造親子友善城市不是口號

里港警+志工歲末送愛心物資　助120弱勢家庭好過年

失智男子台南走失到嘉義　布袋警見愛心手鍊助返家

2025新竹城市馬拉松盛大啟動　展現運動城市能量

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

台東成功警分局11/7起交通大執法3天　加強取締違規

台南小巨蛋15年未到位　曾之婕批進度牛步並點名長照、垃圾清運

防詐意識升級　台東警提醒民眾普發1萬勿受騙

豬隻恢復正常供應　南市校園午餐「豬肉採購」回到疫情前模式

台東縣長盃五人制足球錦標賽7日登場　63隊568位選手一決高下

台東無圍牆巨蛋音樂會　讓山海成為舞台...城市化作樂章

妃妃姐姐「太空探索萌樂園」首登場！　陳亭妃：打造親子友善城市不是口號

里港警+志工歲末送愛心物資　助120弱勢家庭好過年

失智男子台南走失到嘉義　布袋警見愛心手鍊助返家

2025新竹城市馬拉松盛大啟動　展現運動城市能量

博美散步中「自認是小型車」　停同尺寸車格完美遵守規則

體育精英獎入圍名單揭曉　台灣隊長陳傑憲問鼎最佳男運動員呼聲高

台東成功警分局11/7起交通大執法3天　加強取締違規

「普發1萬」詐騙中計　他慘失300萬：實在可恨！逼真手法曝光　

南投黑狗中「山豬吊」哀嚎　獵人秒放血裝袋辯稱：是山豬

台南小巨蛋15年未到位　曾之婕批進度牛步並點名長照、垃圾清運

上海兄弟隊徽神似中信兄弟　運動部：球團會有法律行動

金童唐西奇35分準大三元加持　湖人強勢撂倒馬刺勇奪5連勝

王子慘遭公司封殺切割！　經紀人發聲「浪費社會資源」後續處理曝光

紐時作家稱「美挺台日子已不復返」　AIT：反對任一方改變現狀

王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友

地方熱門新聞

黃明志演唱被除名！金門縣府開第一槍

8連霸代表病逝　盡職到最後一刻

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲慈濟獎學金肯定

桃園南門市場大火　凌濤要求市府三大應變

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」活動

台南東區健身公寓火警住警器及時示警成功防止災害擴大

麻豆新樓醫院手扶梯改建電梯病人就醫更安全便利

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

中台世界博物館雲裳萬象活動邀親子一起穿越盛唐

公園上空違法首例　高雄男被檢舉挨罰

高溫救災防熱傷害！南消添購86台高效能降溫風扇強化現場後勤照護

發展南桃園　市議員吳嘉和爭設客運營運中心

日管處參加ITF台北國際旅展推微笑遊程

兆品嘉義推出「甲子藝宿」專案，融合文化與住宿體

更多熱門

相關新聞

中台世界博物館雲裳萬象活動邀親子一起穿越盛唐

中台世界博物館雲裳萬象活動邀親子一起穿越盛唐

數位時代流行「穿越式體驗」，中台世界博物館即日起舉辦「雲裳萬象──唐代風華的文化派對」活動，設計微型展示拍照區，邀請民眾化身萬國使者、走入盛唐長安城，感受古今交會的文化魅力，且至11月9日期間，穿著特色服飾即可免費入館。

台南桌球男雙倫敦奪冠培養選手不只看今天更要保障未來

台南桌球男雙倫敦奪冠培養選手不只看今天更要保障未來

2025台南親子童樂會閃亮登場黃偉哲與大小朋友同樂放電

2025台南親子童樂會閃亮登場黃偉哲與大小朋友同樂放電

嘉義海岸候鳥狂歡季！親子探索自然奇景

嘉義海岸候鳥狂歡季！親子探索自然奇景

謝龍介指林俊憲民調上升　陳亭妃怒嗆：介入民進黨初選！怕什麼？

謝龍介指林俊憲民調上升　陳亭妃怒嗆：介入民進黨初選！怕什麼？

關鍵字：

妃妃姐姐太空探索陳亭妃親子友善城市

讀者迴響

熱門新聞

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

謝侑芯過世數日「OnlyFans突更新」！曾月收7位數

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完：怪怪的

瀑布旁活春宮　男女全裸「濕身親熱」

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

更多

最夯影音

更多
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面