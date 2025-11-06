妃妃姐姐「太空探索萌樂園」首登場！　陳亭妃：打造親子友善城市不是口號

▲妃妃姐姐太空探索萌樂園將於本週末在新營及中西區登場，吸引親子同樂。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

立委陳亭妃、市議員陳怡珍持續推動親子政策，11月8日、9日將於新營及中西區推出「妃妃姐姐太空探索萌樂園」，以大型太空主題氣墊打造沉浸式遊樂場，提供家庭免費、安全的週末放電空間，這也是萌樂園系列首次加入「太空探索」概念，希望孩子在遊戲中不只放電，也能開眼界。

活動將於11月8日上午10時至下午3時在新營南瀛綠都心公園率先登場，隔日同時段移師至中西區武聖夜市旁舉行。現場除大型氣墊遊具外，深受大小朋友喜愛的「蝦餅哥哥」也將帶來互動演出。所有設施均免費使用，並採號碼牌控管人流，確保孩童遊玩安全與品質。

陳亭妃表示，許多家長平日忙於工作，假日必須有能安心陪伴孩子的活動與場域，因此打造親子共遊空間，是城市治理的重要環節。「親子活動不是點綴，而是城市永續與幸福治理的核心。」她說，除了建設與產業發展，家庭與育兒支持同樣是提升生活品質的關鍵。

陳亭妃指出，萌樂園巡迴舉辦以來，已成為許多家長與孩子期待的活動。「看到孩子玩得大笑、家長在旁安心，就是我們持續辦這些活動的最大意義。」她笑說。本次活動也邀請人氣「氣球姐姐」到場，並延續備受家長好評的「妃妃歇腳亭」，貼心提供休息空間。

陳亭妃強調，育兒不該是家庭單打獨鬥，政府與社會都應成為後盾。未來將持續推動更多巡迴親子活動、增加友善家庭公共空間並強化育兒支持政策，「讓每位孩子都被看見，也讓每位家長知道，他們不會是孤單的。」