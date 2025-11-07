抱起孩子的那雙手：陳亭妃發布溫暖篇形象影片　喊「政治是對生活的責任」

▲陳亭妃推出全新系列形象影片，以「讓我們的孩子，平安長大」作為第一支主題。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨立委陳亭妃6日推出系列形象影片，以「溫暖篇」《讓我們的孩子，平安長大》打頭陣，用一分鐘呈現她「27年來最真實的一面」，影片發布後，許多民眾回應「這就是我認識的陳亭妃」，也開啟系列主題影片的第一波。

影片全程以陳亭妃的主視角展開，鏡頭看著孩子，她以沉穩的語氣說出「讓我們的孩子，平安長大」。雙手輕輕抱起孩子的畫面，象徵守護、責任與城市的未來。陳亭妃表示，孩子是國家的希望，她始終希望每個孩子都能在安全、無憂、有照顧的環境中長大。

陳亭妃回憶多年來走訪基層，看見雙薪家庭為生活奔忙，也看見父母對孩子教育與照顧的焦慮。她說，政府的角色，就是要讓家長放心上班、讓孩子在有愛的環境中快樂成長。「父母不用掛心，孩子能安心長大，這就是我想守護的台南。」

這次影像計畫延續她「從家出發」的理念，以真實互動與日常場景呈現多年來在教育、托育、社福政策上的推動成果，也象徵她從「台南自己的女兒」，走向「陪伴每一個家庭的力量」。

陳亭妃透露，系列影片將分為多波段陸續釋出，未來將帶觀眾用不同視角重新看台南、看家庭、看每個人的需求。她強調，讓市民感到「安心」與「信任感」，就是影片想傳達的核心。「無論在國會或在地方，亭妃始終走在最前面，聽見最多人的聲音。」

陳亭妃也說，政治不只是競爭，更是責任。「我希望這系列影片，能讓大家真實感受到一位政治人物、一名母親，對城市與下一代最誠懇的心意。」