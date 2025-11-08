　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文將出席統派活動追思共諜　侯友宜：要符合社會期待

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨主席鄭麗文受邀今（8日）下午出席白色恐怖追思大會，但傳追思對象包含吳石、朱楓等中共地下黨員及情報人員，引發譁然。對此，新北市長侯友宜表示，任何需要面對的事情，一定要遵守法規，符合社會的一個期待，這是大家的共識。今稍早，台北市長蔣萬安則說，「我認為我們應該紀念捍衛中華民國、保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩」。

被視為統派社團的「台灣地區政治受難人互助會」8日下午2時將在台北市萬華區馬場町紀念公園舉辦2025年「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。但在給媒體的採訪通知中，除留有該互助會秘書長蔡裕榮電話外，還提到，「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者，在獄中逝去數年以至數十年的青春歲月，出獄後仍堅守紅色信仰，於解嚴後的1987年成立『台灣地區政治受難人互助會』，並在1991年首次於馬場町舉辦秋祭，公開悼念白色恐怖犧牲烈士，直至今日」。

鄭麗文8日上午回應，她受政治受難人互助會的邀請，擬出席白色恐怖秋祭慰靈活動，原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平，外傳關注著重紀念情報工作者之訊息是嚴重的誤導，並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。

鄭麗文也說，五〇年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，「然吳石、朱楓等人並不在我們所認定的『政治犯』定義中。望各界聚焦史實，勿模糊焦點。

11/06 全台詐欺最新數據

台灣地區政治受難人互助會今（8日）下午將舉辦白色恐怖追思大會，國民黨主席鄭麗文預料將出席，而具爭議的是，追思對象包含吳石、朱楓等中共地下黨員及情報人員。對此，鄭麗文上午表示，外傳關注著重紀念情報工作者之訊息是嚴重的誤導，吳石、朱楓也非她認定的政治犯定義中，且日前收到的邀請資訊也未提及吳石等人。台灣地區政治受難人互助會也發聲明強調，「近期一些媒體或自媒體主觀認定本活動針對吳石等特定犧牲者祭悼，並非本會立場亦絕非事實」。

鄭麗文共諜吳石白色恐怖侯友宜

