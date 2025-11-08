鄭麗文追思共諜吳石「藍營也不認同」　綠委：形同朝蔣介石吐口水

▲國民黨主席鄭麗文8日下午出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的2025年「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（8日）參加「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，這場大會追思對象，竟包含1950年中共安插在國民黨政府內部最高階共諜將官吳石，吳石也遭當時蔣介石政府槍斃，牽連數位無辜將官，蔣介石更曾在日記中記載吳石讓他「心寒」。對此，台北市長蔣萬安今受訪時表達不認同、新北市長侯友宜也認為應該要符合社會期待。綠委王定宇表示，吳石是一個不折不扣出賣中華民國、背叛國軍被槍斃的共諜，鄭麗文以國民黨主席的身份去追思吳石，等於是背叛了國民黨當年的總裁主席蔣介石，鄭麗文根本就是對著蔣介石吐口水。

中共在國民黨內部最高情報官國防部中將參謀次長吳石，被中共命名為「密使一號」，從南京時期即不斷將國軍在東南、華南、台灣的部署情況等重要情報遞交中共領導層，來台後繼續從事地下工作而遭查獲，被當時國民黨政府判處死刑，也牽連數位不知情部屬、將官同被槍決，將近70年過後才被平反；而主謀吳石後被中共奉為「烈士」，近日更拍攝電視劇集紀念。統派團體今也辦活動追思吳石，鄭麗文也與會致詞。

王定宇表示，鄭麗文還是決定要參加所謂的追思吳石活動。稍微查一下資料就知道，吳石被中共封為第一號間諜。他當共諜時，在當時國民政府出賣了國家軍事機密，讓中國共產黨可以屠殺成千上萬的國軍弟兄。國民黨也因為這樣敗逃到台灣。到了台灣，吳石繼續出賣台灣的軍事機密，最後是被蔣介石逮捕槍斃。

對於吳石的背景，王定宇直言，吳石不是被冤枉的，是一個不折不扣出賣中華民國、背叛國軍被槍斃的共諜，完全不是白色恐怖的受難者。共產黨不僅為吳石拍連續劇，還表揚他對消滅國民黨有功。然後現在國民黨主席要去紀念他，這何其荒謬。鄭麗文簡直是把國民黨赤化，讓國民黨成了共產黨的附庸黨部。

而吳石當年遭到蔣介石槍斃，王定宇表示，鄭麗文現在要去追思紀念吳石，根本就是對著蔣介石吐口水。泛藍的支持者、眷村的長輩們，能夠接受完全站在中共立場的鄭麗文所作所為？鄭麗文竟然說當時這是言論自由，是白色恐怖受害者，這種說法更進一步侮辱了白色恐怖的受難者。

王定宇說明，在當年國民黨統治下，確實有很多人被莫須有栽贓是共諜，不是關就是殺，這些人是受害者，應該給予補償。可是吳石經過調查後確認不屬於受難者，他是真實的共諜，就是一個出賣國家的叛徒，他不是白色恐怖的受難者。鄭麗文用白色恐怖受難者來美化吳石，等於是用紅色赤化的力量污染了白色恐怖受難者、這些無辜被害的人。

王定宇直言，鄭麗文以國民黨主席的身份去追思吳石，有四個方向的錯誤：第一、完全站在共產黨的史觀，讓國民黨成了中共的附庸。第二、他去追思當時被槍斃的吳石，等於是背叛了國民黨當年的總裁主席蔣介石。第三、因為吳石出賣了國軍的機密，成千上萬的國軍因為這樣子犧牲了生命，而國民黨政權也敗逃到台灣。鄭麗文去追思吳石，對不起當時犧牲的國軍將士。第四、她竟然把吳石洗白，說是白色恐怖的受難者，鄭麗文刻意把這兩者混淆，根本對不起真正的受難者。

王定宇強調，有鄭麗文這樣的國民黨主席，應該跳腳的是國民黨支持者，應該擔憂的是台灣全體人民，唯一額手稱慶的應該是中國共產黨。