覆蓋整個菲律賓！鳳凰估明晚轉「超級颱風」登陸　恐掀5m風暴潮

▲ 鳳凰颱風環流覆蓋整個菲律賓。（圖／翻攝自PAGASA）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓氣象局（PAGASA）8日警告，颱風「鳳凰」（Fung-wong，菲國稱Uwan）正快速朝該國東岸逼近，登陸前料將增強為超級颱風等級。氣象預報員艾斯塔雷哈（Benison Estareja）在記者會上表示，這個巨大風暴系統的環流範圍達1500公里，「幾乎可以覆蓋整個菲律賓」。

《路透》報導，鳳凰颱風目前最大持續風速每小時140公里，陣風達170公里，登陸前風速可能增強至185公里，足以摧毀房屋、吹倒樹木和建築物。

截至當地8日上午11時的路徑圖顯示，PAGASA預測鳳凰將於9日夜間以超級颱風之姿登陸該國東岸，10日上午減弱為颱風並離開菲律賓，朝西北方移動，12日上午在南海降為強烈熱帶風暴，轉向朝東北方往台灣前進，約於13日上午降為熱帶風暴登陸台灣中南部。

▲ 菲律賓氣象局截至當地8日上午的預測路徑。（圖／翻攝自PAGASA）

PAGASA警告，菲國東部省份雨量預估將達200毫米，尤其是比科爾（Bicol）及薩馬島（Samar）部分區域，提升大規模洪災與土石流風險；而呂宋島北部及中部雨量也可能達到100至200毫米。

颱風也可能引發高達5公尺的風暴潮，氣象局呼籲，低窪及沿海地區民眾應撤離至地勢較高的區域避難，並全面停止海上活動。多個地方政府已宣布10日停課，菲律賓航空（Philippine Airlines）也取消部分航班因應。

鳳凰來襲前，「海鷗」（Kalmaegi，又名Tino）颱風重創菲律賓，造成204人喪命；越南則有5人罹難，數十萬人流離失所，至今仍有50萬民眾無電可用。