福建艦服役　陸軍事專家吃豆腐：最理想母港是台灣

▲「福建艦」正式入列。（圖／翻攝新華社）

大陸中心／綜合報導

大陸第一艘電磁彈射型航空母艦「福建艦」5日正式在海南三亞入列，分析指出，未來福建艦和山東艦可能同時部署在南海的同一港口，以利於在該海域展開實戰化訓練。另有大陸軍事專家公開聲稱，「最理想的航母母港其實是台灣」。

談到福建艦母港的設置，大陸軍事專家宋濤表示，航空母艦母港的設置優先要考慮如何更方便地進出遠洋。他聲稱，三亞、青島其實都並不是最理想的選擇，「最理想的航母母港其實是台灣」。

對於福建艦和山東艦兩艘航母同在三亞入列，《環球時報》引述大陸軍事專家張軍社分析指，未來一個時期內兩艘航母可能會同時部署在南海的同一個港口，有兩點原因。

首先，張軍社認為，因為南海是中國沿海平均水深最深的海域，與東海、黃海相比，南海海域面積更大、更遼闊，水深更深，海況更複雜，更適合航母展開實戰化訓練，更利於福建艦在該海域展開實戰化訓練。

其次，張軍社說，福建艦和山東艦兩艘航母在同一個港口駐紮，更利於組成雙航母編隊，執行遠海防禦作戰、奪取遠海制空制海權，還可以執行對陸打擊以及支援島礁進攻作戰等作戰任務。

另一方面，反艦彈道飛彈等武器的出現，讓航母的生存能力受到挑戰，有觀點甚至認為航空母艦是「夕陽武器」。宋濤並不同意此觀點，他認為，在人類真正走進太空時代之前，航空母艦會一直是最重要、最主力的海戰武器與海戰平台。畢竟地球上有這麼多國家，為各種利益、資源等發生的爭奪和糾紛一直在上演。

宋濤還以《海權論》作者馬漢當年對於海軍的作用舉例，海軍的第一個作用是保證自己使用海洋，第二個作用是阻止對手使用海洋。宋濤表示，航空母艦就是能夠完美實現這兩個目標的最好平台。

因此宋濤稱，航空母艦仍然是目前最有力、最強大、最攻防一體，同時能夠實現軍事、政治等各方面目標的平台。他指出，反航母武器的目標是阻止對手使用海洋，而要保證自己能夠使用海洋，尤其在遠洋使用海洋，需要的還是航空母艦。

▼「福建艦」於海南三亞入列。（圖／CFP）