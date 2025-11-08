　
大陸 大陸焦點 特派現場

福建艦使西太軍力轉變？　胡錫進：台灣在軍事上徹底成中國內部事務

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲前環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸第三艘航空母艦「福建艦」5日正式入列，《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱該艦是「中國、也是世界最先進的航空母艦」，技術水準超過美軍最先進的福特號，是西太平洋地緣政治形勢和軍力格局轉變的里程碑事件，更稱台灣自此在軍事上「徹底成為中國的內部事務」。

胡錫進7日在個人社群媒體發文表示，福建艦的意義有三個方面。第一，它徹底填補了大陸軍力對台灣形成戰略性有效合圍的最後一個支柱性加入，有專家評論說，它完成了對台東海岸的空中合圍，就是最後一塊拼圖。

「有了福建艦與遼寧艦、山東艦的協同，台灣外海在軍事上完全落入中國大陸的掌控能力之內」，胡錫進說，「這相當於祖國大陸用雙臂擁抱台灣，兩隻手在台灣以外的西太平洋上形成了合攏」。

胡錫進續稱，「從此之後，台灣不僅在政治上，而且在軍事上徹底成為中國的內部事務。也就是說，『台獨』不僅被關進籠子裡，而且籠子的門已被關上，鎖住」。

第二，胡錫進認為，西太平洋的軍事態勢發生重大改觀，而且這是一個開始。他說，隨著在未來一些年必將有更多中國先進航母建造出來，「美國在西太平洋霸性不消的局面勢必終結」。

第三，胡錫進聲稱，福建艦的技術水準顯然超過了美軍最先進的福特號，這是中國軍事技術不僅能夠追趕，而且有能力在具體點面上實現趕超的有力證明。因此，世界對全球力量格局的預期擁有了新的參數，這些刷新對整個國際關係的走向將產生影響。

有專家分析，美國海軍現役航母數量為11艘，但目前只有3至4艘具備部署能力。胡錫進認為，未來幾年美國航母作戰能力很大機率會持續下滑，而中國海軍航母的作戰能力將穩步崛起。「未來一二十年內，這一趨勢將愈發明顯。」

▼「福建艦」5日正式入列。（圖／翻攝新華社）

▲▼陸第三艘航母「福建艦」正式入列　習近平親自按下「彈射」按鈕。（圖／翻攝新華社）

11/06 全台詐欺最新數據

