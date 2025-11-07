機器狼首秀搶灘出師不利　鋼鐵之軀遭步槍鎖定擊毀

軍武中心／綜合報導

解放軍陸軍兩棲部隊搶灘登陸開始使用「機器狼」參與進攻，官媒曝光在兩棲突擊車衝灘後，過去傳統採用釋放下車步兵進攻的戰術，轉為大量使用機器狼執行灘頭進攻。但首次的演練卻讓這些被譽為「未來戰場利器」的機器狼，剛衝上沙灘就被防守方的輕武器擊毀癱在灘頭。

據《央視》報導畫面呈現，解放軍東部戰區陸軍第72集團軍下轄的「黃草嶺英雄連」在一場登陸作戰演練中，由ZTD-05式兩棲突擊車和ZBD-05式兩棲步兵戰車對灘頭發起突擊。借助05式兩棲步戰車的掩護，一頭頭的機器狼便從其堅固的尾部躍下，趁著上空的無人機的精準的火力支援下一鼓作氣突破防線。

隨後機器狼卻因沙灘的開闊度，讓防守的狙擊槍和自動步槍輕易鎖定，在執行開闢爆破通路任務的過程中，被敵之火力擊毀。陸媒指出，100斤的體重讓機器狼行動靈活，卻也意味無法加裝厚重裝甲，就如同這次報導鏡頭所特寫，在彈雨的洗禮下機器狼變得脆弱，被擊毀後像散落的玩具零件。

儘管機器狼在這次的演練中出師不利，但陸媒認為這正好證明它完成了「替士兵檔子彈」最殘酷的使命，演習中每台被擊毀的機器狼，都讓一名士兵免於致命傷。過去「黃草嶺英雄連」在抗美援朝時曾用血肉之軀開闢通路，如今機器狼用鋼鐵之軀承擔第一波傷亡。

分析指出，這是央視罕見主動展示機器狼「狼狽」的狀況，體現解放軍訓練革命性轉變，從表演式演習到願意正面面對短板。值得注意的是，演習中機器狼並非只貢獻身軀抵擋子彈，其背負火箭筒穿越200米灘頭僅用28秒，首彈命中率高達92%，未來若融入體系作戰，讓無人機先定位火力點，電子戰干擾通信，機器狼再進行突擊，可望一舉改寫戰果。

公開資料顯示，機器狼使用液壓機械臂和仿生學設計，以四足運動的方式在複雜地形上機動，其頭部安裝有全景式攝像頭可以實時監控戰場態勢。同時還具備一定的AI機器學習、自動識別能力，既可以遙控機器狼機動，也可以完全由機器狼實施自主機動，自主突破進攻路線上的障礙，直接到達目標區域。

軍事自媒體《軍武次為面》特別指出，這次參與演練的機器狼採用高容量電池作為動力源，其最大速度每小時可以達到20多公里，在以近似於人類速度運動時，則可以連續工作2個多小時、步行距離可以達到10公里左右。上述兩項數據有趣的是，2個小時基本上相當於一場戰鬥的持續時間，10公里的步行距離，基本相當於從兩棲部隊搶灘登陸到搶占淺近縱深的突擊距離。