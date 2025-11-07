　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

機器狼首秀搶灘出師不利　鋼鐵之軀遭步槍鎖定擊毀

▲▼解放軍東部戰區陸軍第72集團軍下轄的「黃草嶺英雄連」搶灘登陸使用「機器狼」參與進攻。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

解放軍陸軍兩棲部隊搶灘登陸開始使用「機器狼」參與進攻，官媒曝光在兩棲突擊車衝灘後，過去傳統採用釋放下車步兵進攻的戰術，轉為大量使用機器狼執行灘頭進攻。但首次的演練卻讓這些被譽為「未來戰場利器」的機器狼，剛衝上沙灘就被防守方的輕武器擊毀癱在灘頭。

據《央視》報導畫面呈現，解放軍東部戰區陸軍第72集團軍下轄的「黃草嶺英雄連」在一場登陸作戰演練中，由ZTD-05式兩棲突擊車和ZBD-05式兩棲步兵戰車對灘頭發起突擊。借助05式兩棲步戰車的掩護，一頭頭的機器狼便從其堅固的尾部躍下，趁著上空的無人機的精準的火力支援下一鼓作氣突破防線。

隨後機器狼卻因沙灘的開闊度，讓防守的狙擊槍和自動步槍輕易鎖定，在執行開闢爆破通路任務的過程中，被敵之火力擊毀。陸媒指出，100斤的體重讓機器狼行動靈活，卻也意味無法加裝厚重裝甲，就如同這次報導鏡頭所特寫，在彈雨的洗禮下機器狼變得脆弱，被擊毀後像散落的玩具零件。

▲▼解放軍東部戰區陸軍第72集團軍下轄的「黃草嶺英雄連」搶灘登陸使用「機器狼」參與進攻。（圖／翻攝自央視）

儘管機器狼在這次的演練中出師不利，但陸媒認為這正好證明它完成了「替士兵檔子彈」最殘酷的使命，演習中每台被擊毀的機器狼，都讓一名士兵免於致命傷。過去「黃草嶺英雄連」在抗美援朝時曾用血肉之軀開闢通路，如今機器狼用鋼鐵之軀承擔第一波傷亡。

分析指出，這是央視罕見主動展示機器狼「狼狽」的狀況，體現解放軍訓練革命性轉變，從表演式演習到願意正面面對短板。值得注意的是，演習中機器狼並非只貢獻身軀抵擋子彈，其背負火箭筒穿越200米灘頭僅用28秒，首彈命中率高達92%，未來若融入體系作戰，讓無人機先定位火力點，電子戰干擾通信，機器狼再進行突擊，可望一舉改寫戰果。

▲▼解放軍東部戰區陸軍第72集團軍下轄的「黃草嶺英雄連」搶灘登陸使用「機器狼」參與進攻。（圖／翻攝自央視）

公開資料顯示，機器狼使用液壓機械臂和仿生學設計，以四足運動的方式在複雜地形上機動，其頭部安裝有全景式攝像頭可以實時監控戰場態勢。同時還具備一定的AI機器學習、自動識別能力，既可以遙控機器狼機動，也可以完全由機器狼實施自主機動，自主突破進攻路線上的障礙，直接到達目標區域。

軍事自媒體《軍武次為面》特別指出，這次參與演練的機器狼採用高容量電池作為動力源，其最大速度每小時可以達到20多公里，在以近似於人類速度運動時，則可以連續工作2個多小時、步行距離可以達到10公里左右。上述兩項數據有趣的是，2個小時基本上相當於一場戰鬥的持續時間，10公里的步行距離，基本相當於從兩棲部隊搶灘登陸到搶占淺近縱深的突擊距離。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦
黃仁勳現身「莉莉水果店」　老闆驚喜合照
國道追撞2死「遺體掛車頭」！死者身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

機器狼首秀搶灘出師不利　鋼鐵之軀遭步槍鎖定擊毀

福建艦疑已成軍！習近平專機飛抵三亞　中國邁入「三航母」時代

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

「海鷗」颱風強襲菲律賓！　「增至188死」近40萬人被迫撤離

【譚兵讀武EP278】上海四行88師漂流到青島　前師長胡家驥霸氣「吃空缺」5千名

機器狼首秀搶灘出師不利　鋼鐵之軀遭步槍鎖定擊毀

福建艦疑已成軍！習近平專機飛抵三亞　中國邁入「三航母」時代

次盤搶七惜敗！謝淑薇逆轉未果　無緣爭年終總決賽女雙第2冠

台灣球場熱情＋韓式應援！　古賀康誠笑稱聽不清楚指示：氣氛真的很好

不用再設鬧鐘！戴資穎退休收到依瑟儂祝福　暖回覆：一直為妳加油

高雄女「沒掛號衝診間」！問病情遭拒還惱羞：有這麼缺錢？

IPAC年度峰會布魯塞爾登場　蕭美琴前進歐洲議會發表演說

賓利「首款後輪驅動歐陸GT超跑」預告回歸！640匹馬力採限量生產

台中「勤美聖誕村」11/21開逛！7米耶誕樹會飄雪　範圍擴至綠園道

《銀魂》男星性侵按摩師關4年傳復出！　12月舞台劇登台網傻眼

【超上鏡】小嬰兒拍證件照媽叮嚀不要笑　正式開始看鏡頭秒破功燦笑

軍武熱門新聞

機器狼首秀搶灘出師不利

福建艦疑已成軍！中國邁入「三航母」時代

川普狠批電磁彈射系統「愚蠢」

砲訓部整裝遷駐關廟湯山新營區

風機安裝船引發國安疑慮　「屹海一號」帶有中國軍系血統

美軍3000公尺21分及格？阿兵哥開箱體測

大陸空潛200反潛機武器掛載照曝光

陸軍媒暗示100式坦克已列裝

央視意外曝光殲-35總產量逾60架

「空軍戰神高志航」之子高耀漢過世　享壽87歲

M109A6自走砲有多強？　退將：海峽中線前命中率100%

前美駐烏克蘭大使：華盛頓可能在2個月提供基輔武器

055大驅入榜全球5大「最致命戰艦」

殲-35已裝上新中推渦扇-19

更多熱門

相關新聞

解放軍第三艘航母入列　陸軍事專家解讀

解放軍第三艘航母入列　陸軍事專家解讀

解放軍航空母艦「福建艦」5日在海南三亞軍港正式入列交接解放軍海軍，成為其第三艘航母。中國大陸的軍事專家認為，三艘航母可以有效應對突發事件，做出快速響應，拒止一些國家的挑釁。

陸配經營解放軍社團失台灣身分　國台辦：對台獨幫凶「決不輕饒」

陸配經營解放軍社團失台灣身分　國台辦：對台獨幫凶「決不輕饒」

不容屠殺基督徒　川普威脅對奈及利亞動武

不容屠殺基督徒　川普威脅對奈及利亞動武

川普令恢復核武試驗　能源部長：僅測系統運作

川普令恢復核武試驗　能源部長：僅測系統運作

川普稱習保證不動台　中駐美大使：內政問題

川普稱習保證不動台　中駐美大使：內政問題

關鍵字：

機器狼搶灘兩棲解放軍大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

國3貨車追撞2死「遺體掛車頭」！死者身分曝

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

北市中山區爆討債衝突　2人遭砍送醫

黃仁勳現身「莉莉水果店」　老闆驚喜合照

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

高市：若台海衝突不排除動用「集體自衛權」

稱「麥可喬丹、麥可傑克森」同姓遭罵翻　陳柏惟：轉移焦點的肥料們

鄭麗文出席共諜追思會！吳思瑤轟「背棄中華民國」：乾脆加入共產黨

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

黃仁勳現身永康爽嗑溫體牛！粉絲嗨翻求簽名

快訊／戴資穎正式宣布退休！

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

才爆熱戀春風　郭書瑤回應認他承諾：我照顧你

戴資穎低調告別生涯！李洋：辛苦了

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面