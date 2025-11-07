陸第三艘航母「福建艦」正式入列　習近平親按「彈射」按鈕

▲陸第三艘航母「福建艦」正式入列。（圖／翻攝央視新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

《新華社》報導，中國大陸第一艘電磁彈射型航空母艦「福建艦」入列授旗儀式5日在海南三亞某軍港舉行。中共總書記、國家主席、軍委主席習近平出席入列授旗儀式並登艦視察。

報導提到，下午4時30分許，入列授旗儀式開始，全場高唱「中華人民共和國國歌」，五星紅旗冉冉升起。儀仗禮兵護衛著軍旗，正步行進到主席台前。

習近平將軍旗授予福建艦艦長、政治委員。福建艦艦長、政治委員向習近平敬禮，從習近平手中接過軍旗，隨後合影留念。入列授旗儀式在解放軍軍歌聲中結束。

報導提到，習近平對國產航母建設發展一直很關注。儀式結束後，習近平登上福建艦，聽取航母建設發展工作彙報，瞭解航母體系作戰能力生成、電磁彈射系統建設運用等情況。

隨後，習近平前往福建艦艦島，登上塔台，瞭解飛行指揮和起降運行情況。習近平進入駕駛室，察看值勤戰位，在航泊日誌上鄭重簽名。

根據報導，習近平也進入了彈射綜合控制站，仔細觀摩工作流程，並親自按下彈射按鈕，甲板上空載的動子如離弦之箭彈向艦艏。

福建艦是大陸第一艘電磁彈射型航空母艦，也是大陸第三艘航空母艦，舷號為18，2022年6月下水命名。報導中也特別指出，是習近平親自決策福建艦採用電磁彈射技術。