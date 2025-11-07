　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸第三艘航母「福建艦」正式入列　習近平親按「彈射」按鈕

▲▼陸第三艘航母「福建艦」正式入列　習近平親自按下「彈射」按鈕。（圖／翻攝新華社）

▲陸第三艘航母「福建艦」正式入列。（圖／翻攝央視新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

《新華社》報導，中國大陸第一艘電磁彈射型航空母艦「福建艦」入列授旗儀式5日在海南三亞某軍港舉行。中共總書記、國家主席、軍委主席習近平出席入列授旗儀式並登艦視察。

報導提到，下午4時30分許，入列授旗儀式開始，全場高唱「中華人民共和國國歌」，五星紅旗冉冉升起。儀仗禮兵護衛著軍旗，正步行進到主席台前。

習近平將軍旗授予福建艦艦長、政治委員。福建艦艦長、政治委員向習近平敬禮，從習近平手中接過軍旗，隨後合影留念。入列授旗儀式在解放軍軍歌聲中結束。

▲▼陸第三艘航母「福建艦」正式入列　習近平親自按下「彈射」按鈕。（圖／翻攝新華社）

報導提到，習近平對國產航母建設發展一直很關注。儀式結束後，習近平登上福建艦，聽取航母建設發展工作彙報，瞭解航母體系作戰能力生成、電磁彈射系統建設運用等情況。

隨後，習近平前往福建艦艦島，登上塔台，瞭解飛行指揮和起降運行情況。習近平進入駕駛室，察看值勤戰位，在航泊日誌上鄭重簽名。

根據報導，習近平也進入了彈射綜合控制站，仔細觀摩工作流程，並親自按下彈射按鈕，甲板上空載的動子如離弦之箭彈向艦艏。

福建艦是大陸第一艘電磁彈射型航空母艦，也是大陸第三艘航空母艦，舷號為18，2022年6月下水命名。報導中也特別指出，是習近平親自決策福建艦採用電磁彈射技術。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
協助太子集團核心成員關說入境？　藍委：僅協助詢問流程
健保補充保費「480萬人變提款機」　她曝：找錯對象
NCC委員4人被藍白「全封」！　行政院遺憾：將影響民眾權益
普發1萬元別亂花！達人精挑4檔ETF　穩領4%息
才爆「熱戀玖壹壹春風」郭書瑤露面了　認他霸氣承諾：我照顧你

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

全紅嬋雙人決賽「失誤僅獲第5名」　 她賽後自責：我不夠努力

陸第三艘航母「福建艦」正式入列　習近平親按「彈射」按鈕

香港立法會選舉提名期結束　預料投票率不高

陸女機器人疑「活人扮演」　團隊「現場剪開衣服」證明

福建艦傳將入列　中國軍工發海試影片：知道你們等了兩天！

「粥餅倫」慘了！信黃牛買周杰倫票被坑1.7萬　報警求助：上了大當

陸配喪失台灣身分直播喊冤　陸委會：言行繼續就「不得不處理」

陸男闖金門縣府宣傳「統一台灣」　陸委會：強制出境！

烏魯木齊「特大暴雪」破紀錄！　新疆披上銀裝各地積雪超20cm

中國加強經營太平洋島國　與5國簽署經濟相關協定

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

全紅嬋雙人決賽「失誤僅獲第5名」　 她賽後自責：我不夠努力

陸第三艘航母「福建艦」正式入列　習近平親按「彈射」按鈕

香港立法會選舉提名期結束　預料投票率不高

陸女機器人疑「活人扮演」　團隊「現場剪開衣服」證明

福建艦傳將入列　中國軍工發海試影片：知道你們等了兩天！

「粥餅倫」慘了！信黃牛買周杰倫票被坑1.7萬　報警求助：上了大當

陸配喪失台灣身分直播喊冤　陸委會：言行繼續就「不得不處理」

陸男闖金門縣府宣傳「統一台灣」　陸委會：強制出境！

烏魯木齊「特大暴雪」破紀錄！　新疆披上銀裝各地積雪超20cm

中國加強經營太平洋島國　與5國簽署經濟相關協定

佇立湖畔隻身守望雪山！全世界最孤獨的樹　紐西蘭南島必訪景點

12包太空包掉落匣道「瞬間封路」　大貨車釀禍最高可罰1萬8

護國神山砸1.5兆中科擴廠　3區房市有望喜迎科技盤

北部預售屋「一週價差600萬」他傻了　過來人點1關鍵：待確認

投資新寵　13檔主動式ETF規模突破800億元

酒駕逆行時速破百「撞死騎士還落跑」　屏東惡男判刑2年

協助太子集團核心成員關說入境？　林思銘：僅協助詢問流程

藍白再封殺NCC人事　民進黨團：徵詢在野黨團意見「是可行方向」

【廣編】歐客佬啡嚐回饋檔　即日起至11/16精品咖啡買1送1

退休師反年改喊「繳不起房貸」！他酸：週休7日、月領5萬真苦

【腳踏車超人謝謝你】拐杖老人站斑馬線不敢過馬路　弟弟見狀下車暖心扶人慢慢走

大陸熱門新聞

陸配喪失台灣身分直播喊冤　陸委會：繼續就不得不處理

粥餅倫慘了！信黃牛買周杰倫票被坑1.7萬

陸女機器人疑「活人扮演」　團隊現場剪衣

陸第三艘航母「福建艦」入列　習近平親按彈射

陸男闖金門縣府宣傳統一　陸委會：強制出境

小鵬「人形機器人」IRON亮相走「貓步」 170公分內具女性特徵體態

上海山寨兄弟象　陸委會：想複製台灣經驗

陸「天問一號」捕捉到「亞特拉斯」星際天體 連續曝光合成影像曝

披上銀裝！烏魯木齊「特大暴雪」破紀錄

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

陸醫院副院長與副主任值班室連結影片流出 雙雙停診接受調查

18歲全紅嬋仍堅持「每月寄生活費回家」

福建艦傳將入列　中國軍工發海試影片

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分

更多熱門

相關新聞

馬英九生病了！　出席馬習會研討會喊卡

馬英九生病了！　出席馬習會研討會喊卡

馬習會今（7日）滿十年，前總統馬英九上午表示，馬習會為兩岸搭起了一座和平大橋，備受國際各界肯定，但他非常感慨，為何10年後台海情勢從變成英國雜誌《經濟學人》所稱「全球最危險的地方」；他要呼籲總統賴清德應立即懸崖勒馬，回到馬習會的基礎，讓兩岸遠離戰爭。另外，原定馬英九今下午將出席「馬習會10週年研討會」，但馬英九辦公室上午宣布，馬因身體微恙不克出席。

福建艦傳將入列　中國軍工發海試影片

福建艦傳將入列　中國軍工發海試影片

福建艦疑已成軍！中國邁入「三航母」時代

福建艦疑已成軍！中國邁入「三航母」時代

台灣恐難參加明年深圳APEC？陸委會認不樂觀

台灣恐難參加明年深圳APEC？陸委會認不樂觀

釜山川習會　川敗習勝一籌

釜山川習會　川敗習勝一籌

關鍵字：

習近平福建艦

讀者迴響

熱門新聞

川普宣布減肥藥降價　藥廠高層「當場暈倒」

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

樂天女神認了已分手！

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

錯過分流登記　財政部曝補救方式

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

鳳凰最快明晚成「超級颱風」！

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面