大陸 大陸焦點 特派現場

福建艦正式入列　陸官媒曝：「必去」台灣海峽

▲▼解放軍第三艘航母「福建艦」入列。（圖／CFP）

▲解放軍第三艘航母「福建艦」入列。（圖／CFP，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸第一艘電磁彈射型航空母艦「福建艦」5日入列，代表大陸邁入三航母時代。大陸官媒發文分析稱，入列後的福建艦可能會在更短時間內前往西太平洋檢驗自己的能力，其中「必去」的地方就包括台灣海峽。

央視旗下新媒體帳號「玉淵譚天」發文指出，入列後的福建艦，第一個看點是「 中國航母可以抵達更遠的地方 」。文章接著稱，有幾個地點，是航母入列後「必去」的地方：台灣海峽、南海和西太平洋；有些地方，航母在海試中也會去，入列後再去，最大的區別是實戰化。

文章引述大陸軍事專家蘭順正稱，海試更多地是在測試參數，而入列後出去執行任務，看的是戰鬥力。例如，遼寧艦是在入列4年多後，首次前往西太平洋，山東艦是在入列3年多後前往西太平洋。

另一名大陸軍事專家張軍社則說，現在對福建艦有個說法，叫「交裝即交戰鬥力」，這也從側面說明，福建艦形成這些能力的時間會更短；入列後，福建艦也可能會在更短的時間內前往這些地方檢驗自己的能力。

文章稱，對於遼寧艦和山東艦來說，西太平洋就是遠海，但對於福建艦來說，可不是。張軍社提到，福建艦的「遠海」防禦能力的建設，需要去東太平洋、印度洋、大西洋去建設，比如關島附近海域、夏威夷附近海域，或者是澳洲附近的海域。

文章指第二個看點是「 實現遠海常態化部署 」。航母需要進行周期性的維護與保養，此前，大陸的航母部署主要有兩方面的限制，一是遼寧艦的任務繁重，二是體系化作戰能力還不完善。而福建艦的出現，彌補了這兩個限制。

文章稱，關於航母的部署時間，理論上，大陸是希望三艘航母可以輪換，一艘在保養，一艘在巡航，一艘在港口準備，但實際上三艘航母可能無法達成這樣的部署，因此，福建艦入列只是大陸常態化部署航母的第一步。

▲▼解放軍第三艘航母「福建艦」入列。（圖／CFP）

