大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍第三艘航母入列　陸軍事專家：可有效應對突發事件

▲▼解放軍第三艘航母「福建艦」入列。（圖／CFP）

▲解放軍第三艘航母「福建艦」。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍航空母艦「福建艦」5日在海南三亞軍港正式入列交接解放軍海軍，成為其第三艘航母。中國大陸的軍事專家認為，三艘航母可以有效應對突發事件，做出快速響應，拒止一些國家的挑釁。

根據央視報導，大陸軍事專家張學峰表示，福建艦首先會成為南海的「定海神針」，巡航懾止域外國家挑釁，編隊也可以在西太平洋巡航，「這樣一支龐大的編隊要想充分發揮航母編隊的作戰效能，就要到大洋上去。」

張學峰認為，三艘航母可以有效應對突發事件，做出快速響應，拒止一些國家的挑釁，「我覺得福建艦讓國外的一些決策者變得更冷靜了，再試圖通過武力來干涉中國內政就要三思而後行。」

▲▼解放軍第三艘航母「福建艦」入列。（圖／CFP）

大陸軍事專家張軍社認為，福建艦的正式入列顯示出三重意義，首先，這是海軍從近海防禦型向遠海防衛型轉型建設成果的一個標誌和集中體現；其次，福建艦入列標誌著中國正式進入三航母時代；第三，福建艦航母的入列也標誌著中國海軍開啓電磁彈射航母時代。

大陸軍事專家宋忠平也說，作為世界上為數不多使用電磁彈射裝置的航空母艦，福建艦總體技術狀態可圈可點，充分體現了中國最先進的軍工科技在航母領域的應用。

宋忠平強調，福建艦實現了技術的代際跨越與迭代發展，並未沿用使用了近一個世紀的蒸汽彈射器，而是另辟蹊徑，致力於電磁彈射技術的研發，「這使我們在航空母艦性能與戰鬥力保障力發展上進入『快速路』，而這建立在中國軍工科技能力發展的堅實基礎之上。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

福建艦疑已成軍！中國邁入「三航母」時代

福建艦疑已成軍！中國邁入「三航母」時代

中國海軍實力迎來歷史性突破。綜合多方消息指出，中國第三艘航空母艦「福建艦」（舷號18）已於11月5日在海南三亞軍港舉行了盛大的入列成軍儀式，正式交付予南部戰區。據信，身兼中央軍委主席的國家主席習近平親自出席並主持了儀式，象徵中國正式邁入「三航母」時代，海軍力量達到新的里程碑。

陸配經營解放軍社團失台灣身分　國台辦：對台獨幫凶「決不輕饒」

陸配經營解放軍社團失台灣身分　國台辦：對台獨幫凶「決不輕饒」

幕後／解放軍介入國民黨主席選舉情資一次看　發片工時奉行996制

幕後／解放軍介入國民黨主席選舉情資一次看　發片工時奉行996制

陸配錢麗喪失台灣身分　羅文嘉：真的不適合

陸配錢麗喪失台灣身分　羅文嘉：真的不適合

董軍與赫格塞斯會面 籲美：台灣問題謹言慎行，旗幟鮮明反對台獨

董軍與赫格塞斯會面 籲美：台灣問題謹言慎行，旗幟鮮明反對台獨

