政治 政治焦點 國會直播 專題報導

將出席活動追思吳石等中共情報員？　鄭麗文秀邀請資訊：嚴重誤導

▲國民黨主席鄭麗文。（資料照／記者周宸亘攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇靖宸／台北報導

台灣地區政治受難人互助會今（8日）下午將舉辦白色恐怖追思大會，國民黨主席鄭麗文將出席，而具爭議的是，追思對象包含吳石、朱楓等中共地下黨員及情報人員。對此，鄭麗文上午表示，外傳關注著重紀念情報工作者之訊息是嚴重的誤導，吳石、朱楓也非她認定的政治犯定義中，且日前收到的邀請資訊也未提及吳石等人。台灣地區政治受難人互助會也發聲明強調，「近期一些媒體或自媒體主觀認定本活動針對吳石等特定犧牲者祭悼，並非本會立場亦絕非事實」。

台灣地區政治受難人互助會8日下午2時將在台北市萬華區馬場町紀念公園舉辦2025年「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但在給媒體的採訪通知中，除留有該互助會秘書長蔡裕榮電話外，還寫道「舉辦秋祭的馬場町紀念公園，正是吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等烈士就義犧牲的歷史現場」。

上述採通也提及，「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者，在獄中逝去數年以至數十年的青春歲月，出獄後仍堅守紅色信仰，於解嚴後的1987年成立『台灣地區政治受難人互助會』，並在1991年首次於馬場町舉辦秋祭，公開悼念白色恐怖犧牲烈士，直至今日」。

消息傳出後，政壇關注被受邀的鄭麗文是否將出席。不過，鄭麗文8日上午表示，她受政治受難人互助會的邀請，擬出席白色恐怖秋祭慰靈活動，原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平，外傳關注著重紀念中共情報工作者之訊息是嚴重的誤導，並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。

鄭麗文也說，五〇年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，「然吳石、朱楓等人並不在我們所認定的『政治犯』定義中。望各界聚焦史實，勿模糊焦點。

▲鄭麗文秀台灣地區政治受難人互助會的邀請函未提到吳石、朱楓等人。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

▲鄭麗文秀台灣地區政治受難人互助會的邀請函未提到吳石、朱楓等人。（圖／翻攝自鄭麗文臉書，點圖可放大）

台灣地區政治受難人互助會稍早也發4點聲明稿，其中在「回應輿論扭曲，重申秋祭立場」方面表示，近日社會輿論針對鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會，出現不實與惡意言論，甚至將秋祭曲解為「祭拜共諜」或「替敵人平反」。

台灣地區政治受難人互助會說，秋祭是由白色恐怖倖存受難人與犧牲者家屬自發舉行的歷史追思，自1991年起，已經舉辦34年。其宗旨在於追思為民族和解、社會改革而犧牲的進步志士，重申歷史真相，呼喚社會公義。近期一些媒體或自媒體主觀認定本活動針對吳石等特定犧牲者祭悼，並非本會立場亦絕非事實。


台灣地區政治受難人互助會聲明稿全文如下：

白色恐怖秋祭的真正意義：追思志士，面向和解，社會公義

一、回應輿論扭曲，重申秋祭立場
近日社會輿論針對中國國民黨主席鄭麗文女士出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，出現不實與惡意言論，甚至將秋祭曲解為「祭拜共諜」或「替敵人平反」。
我們嚴正指出：秋祭是由白色恐怖倖存受難人與犧牲者家屬自發舉行的歷史追思，自1991年起，已經舉辦34年。其宗旨在於追思為民族和解、社會改革而犧牲的進步志士，重申歷史真相，呼喚社會公義。近期一些媒體或自媒體主觀認定本活動針對吳石等特定犧牲者祭悼，並非本會立場亦絕非事實。

二、追思志士：民族創傷與社會良心
白色恐怖是一段民族共同的創傷史。自1950年代以來，無數台籍及來自各省籍的軍人、教師、學生、勞工與知識分子，懷抱對民族復興與社會正義的信念，卻在內戰與冷戰加重的戡亂體制下遭受鎮壓與犧牲。
他們的理想被定罪，他們的名字被抹去，留下的，是整個民族必須共同承擔的歷史悲劇。這不是個別命運的不幸，而是民族的不幸與社會的不義。
秋祭紀念的志士，包括台籍在內不分省籍的白色恐怖犧牲者，他們以生命承擔理想，追求民族和解與社會公平。他們的犧牲，是對社會正義與和平的警醒，也是後人必須銘記的歷史教訓。

三、主辦與與會者身份：歷史見證者的莊嚴追思
白色恐怖秋祭的主辦單位與與會者，幾乎全是當年受難者本人或致仕家屬。
他們親身經歷政權暴力與家園失落，如今仍以和平、理性的方式追思，呼籲社會正視歷史、珍惜和平。
這是一個歷史見證者的莊嚴儀式。

四、歷史教訓：記得、和解、共榮
七十餘年過去，台灣社會仍應從歷史中學會理解與共存。唯有承認錯誤、正視創傷，社會才能走出恐懼與敵意，邁向民族和解與社會正義。
秋祭追思，歷史的悲劇，不應成為攻擊個人的工具。
讓歷史被記得，讓社會得以和解，讓民族走向共榮。

台灣地區政治受難人互助會
2025年11月8日

11/06 全台詐欺最新數據

鄭麗文白色恐怖吳石朱楓中共台灣地區政治受難人互助會

