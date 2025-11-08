藍白力推停砍公教年金　時力批政策買票：應優先調高公務人員薪資

▲時代力量黨主席王婉諭 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍白力主停砍公教年金，《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，因朝野未達共識，將交付朝野協商。而粗算後，若停砍年金，公教的退撫基金將分別在民國131年、129年提前用盡。對此，時代力量黨主席王婉諭今（8日）指出，國眾兩黨此舉是為了在明年選舉前完成的政治操作或政策買票，而非實質解決公務員困境，照顧公務員應優先保障其勞動環境並實質調高薪資。

王婉諭指出，公務員面臨不受尊重、難以吸引人才的困境，但國民黨卻不處理公務人員的薪資報酬與勞動環境，而是直接處理停砍的部分，這顯示出完全是政治考量，把停砍公教年金放在第一順位是不對的，要解決公務人員的人才流失問題，必須針對他們的薪資報酬與勞動環境進行根本性的調整。

時事評論員周偉航分析，國民黨訴求停砍，目的是在今年底前完成，趕在選舉年開始執行。他直言，此舉是為鞏固 5% 的公教群體，是放出所謂的「政策紅利」，說穿了就是政策買票。這種片段式操作，將所有問題都丟入立院戰火區，直接變成了政治上的對立和衝突。

王婉諭強調，年金的本質是薪資的遞延給付。要解決年金財政不穩定的問題，除了節流外，另一條途徑就是開源，也就是多繳一點。然而，公務人員人力近年明顯減少，導致持續繳錢的人減少，但領錢的人變多。因此，政府必須透過提升公務人員的薪資和產業尊嚴，吸引更多人加入，維持穩定人數，才能讓年金水庫比較穩健平衡。

周偉航點出，臺灣現行年金制度過於混亂，猶如一輛「拼裝車」。長遠來看，應回歸年金改革大理想，採更宏觀視角，設計一套能顧及所有人的基礎年金，保障臺灣人基本的生活水準。在此基礎之上，再依據職業的重要性、付出與繳納金額，設計上層的職業年金。王婉諭補充，國眾兩黨單純推動「停砍」的片段式操作，無助於國家長遠穩定發展，且沒有長遠規劃只會導致持續撥補、政策永遠漂移，無信賴保護原則可言。

王婉諭呼籲，賴清德政府應重啟年金改革的理性和宏觀討論，接續蔡政府任內改革議程的缺口，並痛下決心徹底解決長期懸而未決的勞保改革，同時致力於建立基礎年金制度，讓所有國民的老年生活獲得最起碼的保障。