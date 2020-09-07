韓國瑜合體前團隊！高歌「一家人」　萬名網友讚：我們等你

▲韓國瑜參加前高市府團隊聚餐，還於會中開金口高歌。（圖／翻攝臉書《韓黑父母不崩潰》）

記者徐愷昕／綜合報導

前高雄市長韓國瑜被罷免後，雖然鮮少現身螢光幕上，但人氣仍不減，一舉一動都備受關注。韓國瑜6日現身與前高市府團隊聚餐，臉書《韓黑父母不崩潰》不僅貼出了整個團隊的合體照片，同時還加碼放映了韓國瑜開金口演唱「我們都是一家人」的影片，在youtube上引來萬名網友熱議。

臉書《韓黑父母不崩潰》6日貼出韓國瑜現身前高市府團隊聚餐的合照，寫下「我們依舊沒忘記韓市長說過…莫忘世上苦人多、要有一顆勇敢的心」等語，而透過畫面可以看到，這場餐會幾乎所有過去的市府團隊全都到場，包括前市長韓國瑜之外，3名前副市長李四川、葉匡時、陳雄文也都齊聚一堂。

不少網友看到此照片後，紛紛於底下感性說道，「您們的努力及用心經營高雄，讓人想忘也忘不了」、「史上最清廉的團隊，真的很想念」、「前所未有的超強團隊」等話，並不斷感謝前高雄市府團隊的用心執政。

從臉書《韓黑父母不崩潰》貼出的另段影片中，可見韓國瑜還於餐敘現場開口高唱「我們都是一家人」一曲，以表自身內心的澎湃心情，韓國瑜接著說道，這是原住民喜歡的一首歌，平淡的文字中卻富含他濃郁的感情，而此時，現場氣氛來到最高點。

這段高歌同時也被上傳至Youtube，截至目前已吸引8萬多人觀看，按讚人數接近萬人。許多韓粉還都熱情於留言區向韓國瑜告白「我們都在等你」，表示他們始終如一支持，不曾離開的心，並期許韓改天能重出江湖，再出來參選執政；同時也有人讚嘆他的好歌喉，希望有機會可以再見韓一面。