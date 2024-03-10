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2024台灣燈會在台南動員72000人次投入　黃偉哲：感謝市府團隊辦好燈會

▲「2024台灣燈會在台南」10日晚上10時畫下完美句點，台南市長黃偉哲與交通部觀光署署長周永暉一同前往高鐵燈區指揮中心，慰勞感謝各單位人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2024台灣燈會在台南」10日晚上10時畫下完美句點，台南市長黃偉哲與交通部觀光署署長周永暉一同前往高鐵燈區指揮中心，慰勞感謝各單位人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2024台灣燈會在台南」10日晚上10時畫下完美句點，台南市長黃偉哲在閉幕典禮傳承儀式當中，交棒給下一屆主辦城市桃園市，並在致詞時，特別感謝所有勞心勞力投入這場活動的夥伴，隨後黃偉哲與交通部觀光署署長周永暉一同前往高鐵燈區指揮中心，慰勞感謝各單位人員。

▲「2024台灣燈會在台南」10日晚上10時畫下完美句點，台南市長黃偉哲與交通部觀光署署長周永暉一同前往高鐵燈區指揮中心，慰勞感謝各單位人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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黃偉哲表示，這場台灣燈會對台南來說睽違16年，當年剛出生的孩子現在都高二了。即便這麼長一段時間都沒主辦，市府團隊還是排除萬難，每位同仁全力以赴，從不熟悉到最後成功辦好，非常不簡單。

觀光署長周永暉則表示，這次在台南舉辦，中央與地方的團隊可說是溝通順暢、合作無間，直說台南市舉辦大型展演活動的實力真的非常強。

▲「2024台灣燈會在台南」10日晚上10時畫下完美句點，台南市長黃偉哲與交通部觀光署署長周永暉一同前往高鐵燈區指揮中心，慰勞感謝各單位人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，「2024台灣燈會在台南」展期長達36天，包括規劃策展、表演節目、硬體工程、交通接駁疏運、後勤物資、接待與服務、醫護、警消、環境清潔、志工招募等工作，市府團隊總計動員了7萬2000人次投入。由於每位人員的盡心，才能使燈會佳評如潮、圓滿落幕。

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