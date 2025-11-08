溫體豬強勢回歸！名店阿泉爌肉飯重啟經典滋味　人龍再現：還是這味最對味

▲名店阿泉爌肉飯強勢回歸，店外排隊人潮。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

經過長達15天的等待，因非洲豬瘟防疫政策暫停供應的溫體豬肉終於解禁，彰化排隊名店「阿泉爌肉飯」今早重新開賣招牌爌肉飯，吸引大批民眾頂著清晨涼意排隊，人龍綿延不絕。有剛下大夜班的民眾直奔現場，吃下第一口熱騰騰的爌肉飯後感動直呼：「終於回來了，這才是記憶中的味道！」

在溫體豬禁宰的兩週內，阿泉爌肉飯一度轉型販售雞腿飯，雖成功留住部分客源，但老闆坦言：「少了豬肉，總覺得少了靈魂。」許多忠實顧客仍天天上門支持，並不斷詢問何時恢復供應爌肉飯。業者透露，雞腿飯今天約準備80至100份，會根據顧客反應調整數量，但多數人仍心心念念著那塊油亮軟嫩的爌肉。

▲家人帶著小孫子一起享用。

為了迎接溫體豬回歸的首日營業，阿泉老闆與團隊昨夜徹夜未眠，忙著處理新鮮到貨的溫體豬肉，滷製、切塊、備料，一口氣準備了1000份爌肉飯。老闆興奮表示：「等了15天，終於能讓大家重新吃到傳統滋味！豬肉是台灣人的共同記憶，我們堅持用溫體豬，就是為了保留那份鮮甜與口感。」

今天清晨才開店，已有不少民眾在現場守候。一名剛結束夜班工作民眾指出，雞腿飯，雖然也不錯，但聽到爌肉飯回歸的消息，立刻衝來排隊，「吃下去的瞬間，濕潤滑口的感覺，還是老味道最香！」也有爺爺奶奶帶著孫子一起到店享用。

談及未來規劃，老闆強調，現階段會以維持爌肉飯品質與供應量為首要目標，今天若雞腿飯持續受歡迎，也會考慮增加份量。隨著溫體豬重新上市，不僅滿足老饕味蕾，更象徵傳統小吃文化再度甦醒，為街角增添熟悉的幸福香氣。