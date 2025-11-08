　
    • 　
>
豬肉來了攤商主婦嗨翻！五花肉每斤160~180　盧秀燕視察市場

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕前往建國市場關心豬肉供應與價格變化。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

非洲豬瘟禁令解除，全國恢復豬隻拍賣與屠宰作業，市場豬肉攤今天（8日）回歸正常。台中市長盧秀燕上午前往建國公有市場，關心豬肉供應與價格變化。中市府指出，豬肉攤商每頭豬的進貨成本，較疫情前增加800元至1200元；市民目前買五花肉的價格約在每斤160元至180元。攤商說，很開心終於能正常開工。

盧秀燕今天上午7時30分前往建國市場肉品區，與攤商寒暄打氣、互動，盧說，隨著市場溫體豬販售逐步恢復營運，購買需求也明顯提升，市府會繼續觀察市場價格及供應情形，並確保食品衛生安全，讓市民能安心選購新鮮國產食材。

盧秀燕指出，今日部分攤商備貨量有增加，有業者甚至準備平日1倍以上的存貨以應需求。部分攤商反映，因進貨量與顧客增加，供不應求，批發售價略有上升，但整體穩定，銷售情況熱絡。

盧秀燕也說，台中市重視國產肉品品質與市場秩序，除維持穩定供應外，也會針對價格波動進行觀察與調整。同時，攤商也都做足準備，維護公共安全衛生，讓市民能安心選購，享用新鮮美味的在地食材。

市場一早就有主婦搶買豬肉，有豬肉攤老闆表示，今日價錢差不多，很高興終於可以正常開工，認為這幾天禁宰影響不少，但市府動作快、市場恢復也順利，看今天人潮就知道，大家都在等新鮮的溫體豬。

經發局說明，今日上午建國市場肉攤40家攤商全部恢復營業，豬肉攤商目前每頭豬進貨成本相較疫前增加約800元至1200元之間，五花肉販售予民眾價格則是每斤約160元至180元，市府也會持續關注市場供應狀況，確保價格穩定、貨源充足。

11/06 全台詐欺最新數據

溫體豬強勢回歸！名店阿泉爌肉飯重啟經典滋味　人龍再現：還是這味最對味

經過長達15天的等待，因非洲豬瘟防疫政策暫停供應的溫體豬肉終於解禁，彰化排隊名店「阿泉爌肉飯」今早重新開賣招牌爌肉飯，吸引大批民眾頂著清晨涼意排隊，人龍綿延不絕。有剛下大夜班的民眾直奔現場，吃下第一口熱騰騰的爌肉飯後感動直呼：「終於回來了，這才是記憶中的味道！」

