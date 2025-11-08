　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

立冬首批「烏金」大豐收！彰化父子捕獲3千尾笑賺百萬　民眾搶買

記者唐詠絮／彰化報導

今年立冬剛過，彰化外海就傳出令人振奮的豐收喜訊！漁民李文德、李浩仁父子在立冬(7日)當天出海作業，一口氣捕獲多達3000尾肥美的「先頭烏」，至少入帳百萬，昨晚滿載而歸返回線西鄉塭仔港。消息傳開後，今天(8日)清晨天還沒亮，港邊就湧入大批搶鮮的民眾與餐廳業者，期待搶購這批被稱為「海上烏金」的野生烏魚及其珍貴內臟，現場熱鬧滾滾！

▲彰化塭仔漁港首批3000尾烏魚進港。（圖／民眾提供）

▲彰化塭仔漁港首批3000尾烏魚進港。（圖／議員賴清美提供，以下同）

「拉網時看到整片銀光閃閃，大家都開心到驚呼！」李文德難掩興奮地說。這批在立冬當天捕獲的野生烏魚群，不僅數量驚人，每尾都活蹦亂跳、體型飽滿。由於今年氣候較暖，漁民原本預期烏魚汛期會稍晚，沒想到立冬就迎來首批「先頭烏」，且一次捕獲3000尾，連經驗豐富的老漁民都直呼「太棒了」！

▲彰化塭仔漁港首批3000尾烏魚進港。（圖／民眾提供）

▲彰化塭仔漁港首批3000尾烏魚進港，議員賴清美與漁民開心合照。

這批新鮮上岸的野生烏魚渾身是寶，堪稱「海上烏金」！根據漁市場行情，野生烏魚卵每台斤價格在1200元至1800元之間；烏魚膘每台斤約500至600元；烏魚腱每台斤約800元；烏魚殼（每台斤則在100至150元之間）。

今天清晨開始，塭仔港邊就已出現排隊人潮。有外縣市的陳姓餐廳主廚說「野生烏魚的風味是養殖無法比擬的，尤其這時候的烏魚卵最飽滿，一定要搶第一批！」許多家庭主婦也特地前往採購新鮮烏魚回家冬令進補。

▲彰化塭仔漁港首批3000尾烏魚進港。（圖／民眾提供）

▲彰化塭仔漁港首批3000尾烏魚進港。

彰化縣議員賴清美聞訊也到場關心，她開心地說：「這批先頭烏相當的肥美！希望接下來出海的漁民都能像李文德父子一樣豐收，賺取豐厚的年終獎金。」她也建議漁會加強產銷配合，讓這些優質漁獲能賣到更好的價格。該批「先頭烏」不僅為漁民帶來可觀收入，估計總價值上看百萬元，隨著烏魚汛期開始，預計接下來還會有更多漁船出海作業，民眾將有更多機會品嚐到這項獨特冬季限定的海洋烏金。

▲彰化塭仔漁港首批3000尾烏魚進港。（圖／民眾提供）

▲新鮮肥美的烏魚卵。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

彰化烏魚立冬塭仔漁港烏金

