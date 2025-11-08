　
旅日「出發前2天」女伴交男友放鳥！　達人2建議

 ▲▼日本金澤東茶屋街，金澤旅遊，日本旅遊，日本和服，和服體驗，情侶，赴日旅遊，日本自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲男女一起前往日本旅遊。示意圖非本文當事人。（圖／記者蔡玟君攝）

記者葉國吏／綜合報導　

近日，旅日達人林氏璧在臉書分享了一則熱門話題，引起廣泛討論。一名男網友在Threads上發文，透露自己花了半年規劃日本旅行，卻在出發前夕被女伴「放生」。女伴以交到男友為由拒絕同行，令他感到相當無助，直呼碰上史上最雷旅伴。林氏璧針對此事給了兩個建議，並對原PO的行程規劃大力讚賞。

這名男網友在文章中提到，去年11月時，女方主動邀約一起去日本旅遊，他爽快答應後開始仔細討論行程。隨著交流越來越多，他對女方逐漸產生好感。今年5月女方答應同行後，他便全心投入規劃，但對方表示不想參與細節，只要他負責安排即可。雖然自己是喜歡隨性旅行的類型，但因為是第一次前往日本，他認真做足功課，查網上資訊、看影片，還詢問朋友交通方式，所有行程都經過雙方多次討論才敲定。

▲位於心齋橋商圈的跑跑人，是旅客必打卡自拍的景點。(圖／黃士原攝)

原PO花了好幾個月精心籌備，從住宿到景點都一一確認，甚至將行程表修訂到最終版本。直到11月初，他還特地完成機票的訂購，期待旅程的到來。然而，女方近日卻突然告知無法同行，並建議他另找旅伴。原PO追問原因，才得知女方已在上個月交了男友，因「男友知道會出事」而取消計畫。原PO無奈表示，這趟旅行是依照兩人的興趣量身打造，卻因女方的變卦而被迫擱置。

林氏璧表示，這件事已超出旅遊範疇，更像是感情上的問題。他給出兩個應對建議：一是改變目的地，例如飛往韓國，避免因舊行程而勾起不愉快的回憶；二是乾脆再找新旅伴同行，畢竟原PO自稱旅行風格隨性，調整計畫應該不難。林氏璧也鼓勵原PO，或許可以將這份用心的行程留到未來，有緣人出現時再一起完成。此外，他還在文中打趣，若有網友對這趟行程感興趣，不妨考慮「應徵旅伴」，享受一場精心策劃的日本之旅。

東京5大失望景點！台人投票結果曝

東京5大失望景點！台人投票結果曝

日本旅遊達人林氏璧3日在粉專表示，，看了YouTuber由菜（Yuna）老師分享東京「最讓人失望的5個景點」影片後，發現網路上有日本版排行、大陸版排行，他便好奇開了台灣版「東京讓人失望，過譽的景點」排行投票。截至出稿為止，讓台人最失望的東京景點，居然是知名商圈「上野阿美橫丁」。

日本人不買UNIQLO？林氏璧曝鄉下真相：又大又好逛

日本人不買UNIQLO？林氏璧曝鄉下真相：又大又好逛

墾丁改玩日本「地方罕見同聲回擊」　達人：很不公平

墾丁改玩日本「地方罕見同聲回擊」　達人：很不公平

人已在急診！焦急男友「線上問診」他搖頭

人已在急診！焦急男友「線上問診」他搖頭

飛日本玩他嘆「沒早餐店」　達人搖頭了

飛日本玩他嘆「沒早餐店」　達人搖頭了

林氏璧

