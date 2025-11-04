　
東京5大失望景點！台人投票結果曝「第一名是知名商店街」

▲日本,東京,上野,阿美橫,阿美橫町。（圖／記者許宥孺攝）

▲東京阿美橫丁是人氣商店街。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本旅遊達人林氏璧3日在粉專表示，，看了YouTuber由菜（Yuna）老師分享東京「最讓人失望的5個景點」影片後，發現網路上有日本版排行、大陸版排行，他便好奇開了台灣版「東京讓人失望，過譽的景點」排行投票。截至出稿為止，讓台人最失望的東京景點，居然是知名商圈「上野阿美橫丁」。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」貼文，看到由菜老師出了影片，提到東京讓人最失望的5個景點，第一名是「淺草仲見世通」，被嫌「人潮太多、店家內容相似、觀光地價格高」。第二名是「澀谷十字路口」，被吐槽「比想像中普通、拍照困難」。第三名「原宿竹下通」則被認為「過度擁擠，沒什麼想買」。至於「銀座」被嫌價格高、有壓力感，「東京晴空塔展望台」則因「費用高、受天氣影響大、太高反而難看」被列入前五。

中國網友票選的前五名也有不少重疊，第一名「東京晴空塔」被批「景色不如預期、商場普通」；第二名「澀谷十字路口」則被指「人潮其實並不擁擠，還有人衝馬路拍照造成安全隱患」；第三名「Sanrio彩虹樂園」被認為「不值票價、像大型主題商店」；第四名「原宿竹下通」依舊被嫌擁擠；第五名「上野阿美橫丁」則被吐槽「中文字太多，沒有出國的感覺」。

日本網友的排行也相當一致，一到五是「東京晴空塔」、「澀谷十字路口」、「三麗鷗彩虹樂園」、「原宿竹下通」、「上野阿美橫丁」。

至於台人投票結果，票數最多的其實是「我在東京沒有覺得失望的景點（45%）」，但若撇除此選項，從一到五分別是上野阿美橫丁（17%）、原宿竹下通（8%），東京晴空塔、澀谷十字路口並列第三名（5%），第五名則是秋葉原電器街（3%）。

貼文引發討論，多數台人就直呼，「拜託會失望的人千萬別再去日本了」、「能夠這麼知名的景點必有其代表性和特色，我覺得是只去一次和去很多次的差別而已」、「沒有失望的，會一直想再去，不膩」、「怎麼會有人說晴空塔商店普通！？他們平常都去哪裏逛街可以分享一下嗎？我上次去花了三小時才逛了兩個樓層，買了一些食物坐在商店街聊天又去了兩小時，怎麼會不好逛呢？」

