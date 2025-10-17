人已在急診！焦急男友卻「線上問診」　前台大醫：更失措而已

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台大前感染科醫師林氏璧昨（16）日在臉書發文指出，近來看到不少人上社群平台或論壇「線上問病情」，甚至有家屬人在長庚急診時還跑上網發文求診，讓他直呼「真的很危險」。他強調，醫師沒親自看到病人、沒有完整資訊，是無法精準判斷病況的，「這時候應該問現場醫師，才是最了解狀況的人，不該上來問網友呀！」

林氏璧分享，一位焦急的男友在脆（Threads）上詢問「女友發燒多日、肝功能異常可能是什麼狀況」，留言區雖有熱心網友提供建議，但也出現許多錯誤資訊，「重點是沒有醫學背景的人可能難以分辨」。他提醒，雖然在網路上問問題常能獲得高手回覆，但「問病情就是另一回事了」，醫師職業不能隔空抓藥，「沒有看人、沒資料，怎麼能給精準判斷？」

許多人見狀感嘆，「不相信長庚，卻相信脆，難怪好不了」、「那麼嚴重不找醫生找網友我也是笑了」、「現在的人超不尊重專業」、「比起問脆，求媽祖保佑還比較實際。」也有網友說，「很多人只是太慌、想確認自己沒錯」、「想了解病情可以多看具名醫師的衛教文章，或找第二位醫師評估，不要把論壇當診間。」

貼文也引來「急診醫師碎碎唸」無奈留言，「我都馬建議他們趕緊依照ChatGPT 的建議尋求最專業的治療，然後我們無法提供真是抱歉…看要去哪裡我們幫忙代為聯絡喔…」還有網友有感，「有時候還會跑出那種『可是我問ChatGPT，好像答案跟你不太一樣欸』的回覆，我看到這種我都覺得，對！你說的都對。」