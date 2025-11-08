鳳凰甩尾北衝「侵台機率非常高」！粉專曝1關鍵決定抵達強度

▲鳳凰颱風最新動態。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

鳳凰颱風下周將北轉，預估周日將達顛峰升級強颱並通過菲律賓，暴風半徑持續長胖上看320公里，氣象署表示，鳳凰颱風不排除在周三（12日）從中南部登陸並穿越台灣。對此，民間氣象愛好「台灣颱風論壇｜天氣特急」透露，鳳凰颱風雖尚未確定路徑與登陸點，但「侵襲台灣機率極高」，至於侵台的強度則要視它減弱的速度而定。

台灣颱風論壇指出，鳳凰颱風預計於周三（12日）夜晚登陸台灣西南部陸地，不過確切登陸點尚未確定，將視颱風在周一（10日）至周二（11日）間的轉向情況而定，目前仍有變數。

未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

從強度變化來看，台灣颱風論壇分析，颱風在登陸菲律賓前會達到最強狀態為「強烈颱風」級別；穿越呂宋島進入南海後，有可能短暫增強；但隨著向台灣移動，受環境逐漸劣化影響，強度預計再度減弱。

至於侵台的強度，台灣颱風論壇預估「機率非常高」，但侵襲台灣的強度將取決於減弱速度：若減弱快，登台時可能為「輕颱」；若減弱慢，可能接近中颱。

根據中央氣象署的最新氣象資料，未來幾天台灣各地高低溫與降雨、風浪情況將有顯著變化。8日多雲到晴、氣溫偏暖，但晚起東北季風將增強；10～13日為颱風最接近期間，受颱風及其外圍環流影響，全台降雨機率高，北部、東半部、恆春半島甚至可能出現大雨或局部豪雨，海面風浪亦將明顯升高。