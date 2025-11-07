鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

▲鳳凰颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

鳳凰颱風最快今天(7日)晚上將增強為中度颱風，預估周日將達巔峰升級強颱並通過菲律賓，暴風半徑持續長胖至320公里。氣象署表示，鳳凰颱風不排除從中南部登陸並穿越台灣，最快下周一發布海上警報、下周二發布陸上警報，下周一到下周三嚴防大雨或豪雨。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，持續往菲律賓前進，周日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里，「是很大的颱風。」

曾昭誠指出，鳳凰颱風下周一將穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱，由於鳳凰颱風路徑往西修正，根據目前預報路徑，鳳凰颱風有機會從中南部登陸台灣並穿越台灣，一通過台灣後可能減弱為低氣壓。

至於海陸警發布時間，曾昭誠說明，目前預估最快下周一將發布海上警報，下周二發布陸上警報。

未來降雨分布部分，曾昭誠表示，明天各地大致多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星降雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

▲周末降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周日迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強，曾昭誠指出，下周一開始將受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨。

下周二降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。

▲下周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠指出，下周三颱風路徑變數仍大，但花東將有廣泛的陣雨和雷雨，且有大雨或局部豪雨，北部和宜蘭也有大雨，另中南部也有大雨或豪雨機會，不過要看下周一颱風北轉角度和距離。下周四颱風若如預期通過台灣，將減弱為低氣壓，台灣將吹偏北風或東北風，北部、宜蘭有短暫陣雨，其他也有降雨，不過雨勢較為趨緩。

下周五台灣將回到東北季風的天氣型態，北部、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴。