提升法治觀念！中油嘉義廠區舉辦廉政宣導教育訓練

▲114年中油揭弊者保護法宣導，溶劑化學品事業部執行長蘇志成（圖左）致贈廉政署中調組陳富豐專員（圖右）紀念品 。（圖／台灣中油溶劑化學品事業部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著公益揭弊者保護法於今年7月22日正式施行，台灣中油嘉義廠區為強化同仁法治觀念與廉政意識，10月28日上午在嘉義煉製研究所工業材料研究大樓演講廳，結合溶劑化學品事業部、煉製研究所、潤滑油事業部及油品行銷事業部嘉義營業處，共同舉辦廉政宣導教育訓練，展現公司推動廉能治理的決心。

此次課程邀請法務部廉政署中調組陳富豐廉政專員擔任講師，以「公益揭弊保護法及貪瀆案例分享」為題，深入解析該法的立法目的、揭弊程序及權益保障，並以實際案例說明同仁在執行業務時應注意的風險與責任。陳專員指出，揭弊制度不僅保障個人，更是健全社會廉能體制的重要基石，期勉與會人員在工作中能以依法行政為核心，避免誤觸法網。

活動開場播放一部微電影，片長約7分鐘，透過生動劇情引導參與者思考廉政議題，使廉政觀念的傳遞更為生動具象，增添學習的親和力。主辦單位表示，這種寓教於樂的方式，有助於同仁將抽象的法律精神轉化為具體的實務認知，激發共鳴與省思。

值得注意的是，本次課程除員工外，亦邀請承攬商職安人員及工地負責人共同參與，藉此將廉政觀念向外延伸，確保從公司到工地的每一個環節皆能遵循公開透明與合規原則。同時，要求與會單位主管全程參與，以身作則帶動團隊氛圍。主管的示範作用，有助於將廉潔價值自上而下傳遞，進而形塑「安心任事、廉能共創」的職場文化。

中油公司溶劑化學品事業部蘇志成執行長表示，廉政工作不是單一部門的責任，而是全體員工的共同承諾。石化產業業務繁複且跨部門合作頻繁，更需要員工具備正確法令意識與廉能自覺。此次跨單位合作不僅整合資源，更展現團隊推動廉政的決心。

中油表示，未來將持續配合國家廉政政策方向，規劃並推動各類廉政宣導與教育訓練，透過案例解析、互動學習及多元宣導形式，強化員工對最新法規的理解與應用，深化法治與廉能意識。公司強調，唯有不斷強化廉潔文化，才能兼顧員工權益與組織治理品質，並以具體作為回應社會對國營事業透明與誠信的期待。