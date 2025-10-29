　
    • 　
>
社會焦點

台中海岸線不平靜　高美濕地、麗水漁港2女情緒不穩獲救

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中海岸線昨日連傳2起女子情緒不佳被救援案件。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中海岸線不平靜，昨日上午7點多，有民眾發現高美濕地有一名女子倒臥在河床上，好險被救護人員救起，搶回一命；14時許，換成麗水漁港有女子泡在水裡，好險海巡人員用「科技眼」發現「怪怪的」，趕緊把人拉上岸，順利搶回2條性命。

海巡署第三岸巡隊梧棲漁港安檢所昨日7時許獲報，一名女子從高美濕地景觀橋上墜落，深度約莫10米，海巡人員跟消防局人員到場後，發現女子倒臥河床上，且意識不清，趕緊利用長背板將女子抬運上岸，送醫後無生命危險。

14時許，麗水安檢所利用監視系統巡查港區時，發現港區水面上有可疑身影，經畫面仔細確認，發現是一名女子泡在水中，立即派員前往，並將人從水裡拉起，給予保暖衣毯，由消防局人員送醫。經海巡署人員了解，2名女子疑似都是情緒低落，才不慎發生意外。

第三岸巡隊表示，「科技輔勤」在海巡勤務中扮演重要角色，能即時掌握轄區狀況並有效應處。生命沒有重來的機會，請珍惜每一刻；若民眾於岸際發現有人員情緒異常、不穩定或有預謀輕生意圖等相關情形，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即馳赴救援。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台中高美濕地海巡署救援輕生麗水漁港

