▲雨中熱血不減！海巡測考中心攜手地方捐血，299袋愛心注入社會暖流。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

海巡署教育訓練測考中心為鼓勵社會大眾踴躍捐血、共同守護生命，今（28日）攜手「醫療財團法人台灣血液基金會新竹捐血中心」、「桃園市八德區獅子會」、「蘆竹海福宮」及「蘆竹區濱海里社區發展協會」共同舉辦愛心捐血活動，凝聚各界力量，為社會注入滿滿正能量。

活動當日雖細雨不斷，仍不減民眾及海巡同仁的熱情。現場集結本中心同仁、海巡署偵防分署人員及在訓學員踴躍響應，蘆竹地區鄉親亦冒雨前來挽袖捐血，展現社會各界的愛心與關懷。

此次活動共募集299袋熱血，總捐血量達7萬4,750 C.C.。海巡署教育訓練測考中心方主任表示，每一袋熱血，都是延續生命的希望，期盼藉由行動號召更多民眾參與捐血行列，讓「熱血傳愛」成為社會共同的正向力量。

方主任進一步指出，這場愛心捐血活動不僅深化了海巡署與地方社區的連結，也讓愛心能量持續在社會中流動與擴散。中心特別感謝「桃園市八德區獅子會」、「蘆竹海福宮」、「蘆竹區濱海里社區發展協會」及眾多志工夥伴的熱心協助與投入，展現高度熱忱與公益精神，讓活動順利圓滿完成。