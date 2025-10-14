反對高鐵寧靜車廂！蘇怡寧嘆「變相歧視兒童」：增加對立而已

▲高鐵。（資料照／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣高鐵9月實施寧靜車廂措施後，陸續引發相關討論。兒科醫師蘇怡寧就表態，他是反對高鐵寧靜車廂的，「高鐵不能只說『我們沒有針對小孩』，卻放任制度結果在現實中傷害了兒童與家庭，這種埋著頭說沒針對的做法，就只是打擦邊球裝作沒看到一樣」，批高鐵做法太過模糊，只是增加對立而已。

蘇怡寧指出，高鐵雖稱規範未「針對兒童」，但實際效果卻把孩子推向不可能達成的安靜標準，違背兒少法第33條第2項交通業者應提供「優先照顧措施」的精神。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他主張要救限縮寧靜車廂為特定一兩節、供真正需要極致安寧者使用，不然就明確寫入「排除孩童及特定身心狀況者」。他也反對設置「親子車廂」，強調「親子友善是普世價值」。

他批評，高鐵「沒寫不代表沒影響」，孩子在生理與發展階段難以如成人般全程靜默，「這不是父母不教，也不是沒禮貌」，若只靠口頭宣稱「不包含兒童」，實務上就是要求小孩達到不可能的標準，等同變相排除與歧視。蘇怡寧直言，「不能埋著頭說沒針對，卻放任制度結果傷害兒童與家庭。」

至於配套，他提出三點：其一，寧靜車廂應「限縮為一兩節」，專供重度需要者；其二，規範文字須「明確排除」兒童與特定殘疾人士；其三，不支持親子車廂，因為「親子友善不該被局限」。他還自嘲補一刀，「極致安寧車廂進去每人發一支棒槌，只要有打呼聲就請離席。」

貼文引發討論，「支持！如果有親子車廂，那沒買到親子車廂就不能搭一般車廂了嗎」、「完全同意！需要寧靜的人可以去寧靜車廂！安靜到連呼吸聲都聽得到那種」、「特別同意二三點，排除才是真的歧視」、「認同，打呼不規範，在那邊規範嬰兒／小孩，有事嗎？」

不過，台灣高鐵公司14日強調，推動車廂寧靜文化是針對「講手機」、「欣賞影片或聽歌不用耳機」、「大聲交談」等3狀況勸導，將持續推動，勸導措施不包括孩童，嬰兒、幼童或因疾病影響自主能力者，9成民眾支持車廂寧靜政策。

針對親子旅客和家長反彈，高鐵表示，將持續傾聽，並精進相關的宣導、措施及服務技巧，提升親子友善環境，也呼籲所有旅客發揮同理心，讓高鐵車廂成為相互體諒與尊重的友善場域。