　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「媽媽餵5點說明」根本離題！他點出關鍵：可回應嗎　1.2萬人讚爆

▲▼奶粉,奶粉異物,異物,奶粉罐,嬰兒,食用。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲媽媽餵的說法引發爭議。（示意圖／取自PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

母嬰品牌「媽媽餵 Mamaway」日前分享影片，提到配方奶含糖量高，引發家長與醫師質疑內容誤導。事後品牌發出5點聲明，最後一點更直接寫明「感謝蘇院長賜教」。對此，婦產科名醫蘇怡寧則留言表示，是否能針對「這段話回應」？

面對爭議，「媽媽餵 Mamaway」在Threads發布聲明，首先是Mamaway作為母嬰品牌，看到國內外新研究，都會作為和媽媽們分享的素材，但這不代表這些沒有根據；第二點是，媽媽餵並非哺乳學會，提倡哺乳只是想在奶粉被放大的趨勢下平衡報導，畢竟配方奶利益大，鼓吹者當然多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聲明第三點，是影片內容並沒有針對特定品牌，但過去外媒曾報導過，有品牌因為添加糖而被關注，若有興趣可多研究；第四點是品牌尊重媽媽考量，選擇配方奶勢必要替代方案；最後一點則是「感謝蘇院長賜教」。

聲明曝光後，蘇怡寧就在貼文底下表示，這件事情本來與他無關，他只是看到有人在胡說八道，所以才覺得必須出聲以正視聽，「既然你們點名我，那我這幾天只好陪你們繼續聊下去了喔」。

在 Threads 查看

蘇怡寧也直言，品牌的說明並沒有回應到最關鍵的問題，因此他也引用品牌的影片內容，即「你知道你給小朋友喝的奶粉，到底有多甜嗎？假設一瓶奶粉，它有一半以上，它全部都是糖，等於兩大瓶可樂，你有辦法想像你小朋友，每天喝的都是糖嗎，如果寶寶喝了這麼多糖之後，他會怎麼樣，糖越多，腸道裡面的益生菌就會變少，壞菌就會變多嘛，糖多的寶寶有一個問題，就是他很容易過動」。

蘇怡寧直球表示，「請不要顧左右而言他，你們可以針對影片中你們的這段話做回應嗎？」

該則留言也吸引1.2萬人按讚，不少網友都留言表示，「謝謝蘇媽媽願意站出來，看到他們這篇，又讓人更生氣」、「他們完全沒說清楚，聲明乾脆不要發」、「身為母嬰品牌卻用這種公關回覆向媽媽們開戰真的是很有勇氣」、「標準的提油救火，還自己開了戰場cue蘇媽媽」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
薔薔心碎開除！Song超狂薪資外洩　工作內容曝光
鄭文燦被爆帶長髮女進房片　身分鑑定結果曝！
「媽媽餵5點說明」根本離題！他點出關鍵　1.2萬人讚爆
黃國昌送暖「柯總召最近很辛苦」　韓國瑜驚：哇！心中一股暖流
大爆2024侯友宜、郭台銘秘辛　黃健庭：那兩人早就先自己談過
獨／軍卡瞎撞瑞典坦克！他問「哪單位的」...秒被連長踢出群
超過200家品牌進駐！　新光三越小北門店搶先逛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

準衛福部長石崇良今向萬華人道歉　認破口說「失言」傷害居民

ETtoday獲社會光明面新聞獎肯定　「AI詐騙時代來臨」得佳作

用錯衛生紙「恐害長痔瘡」！醫曝挑選3關鍵：別毀了肛門

四接進度恐延後！協和電廠45公頃土地污染　環境部：改善才能開發

薔薔開除元老員工Song「資遣費、月薪曝光」哽咽：我沒有虧欠他

60年1次「乙巳青蛇年」逢鬼月！命理師警告8生肖：千萬別靠近水邊

沒法尿尿！糖尿男1週腫20kg變米其林寶寶　1決定免跑醫院洗腎

國旅上半年「旅館房價平均降2元」　住客數量超越疫情前

9月財運翻倍！4生肖荷包滿滿　正偏財全都旺

「媽媽餵5點說明」根本離題！他點出關鍵：可回應嗎　1.2萬人讚爆

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

準衛福部長石崇良今向萬華人道歉　認破口說「失言」傷害居民

ETtoday獲社會光明面新聞獎肯定　「AI詐騙時代來臨」得佳作

用錯衛生紙「恐害長痔瘡」！醫曝挑選3關鍵：別毀了肛門

四接進度恐延後！協和電廠45公頃土地污染　環境部：改善才能開發

薔薔開除元老員工Song「資遣費、月薪曝光」哽咽：我沒有虧欠他

60年1次「乙巳青蛇年」逢鬼月！命理師警告8生肖：千萬別靠近水邊

沒法尿尿！糖尿男1週腫20kg變米其林寶寶　1決定免跑醫院洗腎

國旅上半年「旅館房價平均降2元」　住客數量超越疫情前

9月財運翻倍！4生肖荷包滿滿　正偏財全都旺

「媽媽餵5點說明」根本離題！他點出關鍵：可回應嗎　1.2萬人讚爆

摩斯漢堡中秋限定新品一次看　干貝白醬可樂餅同步回歸

想省錢反而花更多！少報175萬裝潢折讓　國稅局一查挨罰80萬

黑龍江現「水龍捲」奇觀　圓形水柱從湖底直升雲端「像極了大吸管」

準衛福部長石崇良今向萬華人道歉　認破口說「失言」傷害居民

《拜六禮拜》男男戀爆紅！王品澔阿公「揪鄰居在家看」真實反應曝

日本SUKIYA睽違11年「大降價」！　牛丼最多便宜40日圓

張競／中國大陸海警南域艦修復狀況分析

聯邦快遞擴大電動貨運車隊規模　員工參與社區計畫年增20%

核廢土再利用？日本政府推放中央官廳花圃　2045完成最終處置

比特犬專屬「拆家鍵」　按下發出「摧毀」聲立刻有紙箱任牠咬

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

生活熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

即／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

宜蘭規模6.0地震 　黃士修再打反核派

罷傅失敗離開花蓮　咖啡店宣布落腳台南

「颱風窩」季風槽又增強　鄭明典：1周後台灣可能受影響

「三重蘇志燮」拖車車了！　帳號曝光感情狀況

6.0強震　蔣萬安1分鐘內應變獲萬人讚

「男友變超持久」她做到想哭　一票妹子曝真心話

被爆放棄3000萬代言費！李洋1句話藏玄機

更多熱門

相關新聞

Mamaway發5聲明！「蘇院長」回嗆亂扯：有本事衝著我來

Mamaway發5聲明！「蘇院長」回嗆亂扯：有本事衝著我來

知名母嬰品牌「媽媽餵Mamaway」日前在一段影片中提到，配方奶含糖量高，引發外界質疑，事後發聲明回應，分享的內容來自國內外育嬰領域的新研究與發現，並非毫無根據的臆測，還特別感謝「蘇院長」的賜教。對此，婦產科名醫蘇怡寧列5大點回應，「用謊言來做平衡報導的嗎？有本事你衝著我來吧」。

Mamaway稱「奶粉像喝可樂」遭炎上　她曝育兒經：配方奶是重要支援

Mamaway稱「奶粉像喝可樂」遭炎上　她曝育兒經：配方奶是重要支援

「配方奶粉＝2瓶可樂」影片惹議　食藥署打臉：乳糖量與母乳相近

「配方奶粉＝2瓶可樂」影片惹議　食藥署打臉：乳糖量與母乳相近

Mamaway喊告又被炎上　醫霸氣公開評論

Mamaway喊告又被炎上　醫霸氣公開評論

配方奶含糖量爭議　兒科醫點破迷思

配方奶含糖量爭議　兒科醫點破迷思

關鍵字：

媽媽餵Mamaway配方奶蘇院長蘇怡寧

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

承認騙人！H級AV女優沒死　現身道歉

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面