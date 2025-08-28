「媽媽餵5點說明」根本離題！他點出關鍵：可回應嗎　1.2萬人讚爆

▲媽媽餵的說法引發爭議。（示意圖／取自PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

母嬰品牌「媽媽餵 Mamaway」日前分享影片，提到配方奶含糖量高，引發家長與醫師質疑內容誤導。事後品牌發出5點聲明，最後一點更直接寫明「感謝蘇院長賜教」。對此，婦產科名醫蘇怡寧則留言表示，是否能針對「這段話回應」？

面對爭議，「媽媽餵 Mamaway」在Threads發布聲明，首先是Mamaway作為母嬰品牌，看到國內外新研究，都會作為和媽媽們分享的素材，但這不代表這些沒有根據；第二點是，媽媽餵並非哺乳學會，提倡哺乳只是想在奶粉被放大的趨勢下平衡報導，畢竟配方奶利益大，鼓吹者當然多。

聲明第三點，是影片內容並沒有針對特定品牌，但過去外媒曾報導過，有品牌因為添加糖而被關注，若有興趣可多研究；第四點是品牌尊重媽媽考量，選擇配方奶勢必要替代方案；最後一點則是「感謝蘇院長賜教」。

聲明曝光後，蘇怡寧就在貼文底下表示，這件事情本來與他無關，他只是看到有人在胡說八道，所以才覺得必須出聲以正視聽，「既然你們點名我，那我這幾天只好陪你們繼續聊下去了喔」。

蘇怡寧也直言，品牌的說明並沒有回應到最關鍵的問題，因此他也引用品牌的影片內容，即「你知道你給小朋友喝的奶粉，到底有多甜嗎？假設一瓶奶粉，它有一半以上，它全部都是糖，等於兩大瓶可樂，你有辦法想像你小朋友，每天喝的都是糖嗎，如果寶寶喝了這麼多糖之後，他會怎麼樣，糖越多，腸道裡面的益生菌就會變少，壞菌就會變多嘛，糖多的寶寶有一個問題，就是他很容易過動」。

蘇怡寧直球表示，「請不要顧左右而言他，你們可以針對影片中你們的這段話做回應嗎？」

該則留言也吸引1.2萬人按讚，不少網友都留言表示，「謝謝蘇媽媽願意站出來，看到他們這篇，又讓人更生氣」、「他們完全沒說清楚，聲明乾脆不要發」、「身為母嬰品牌卻用這種公關回覆向媽媽們開戰真的是很有勇氣」、「標準的提油救火，還自己開了戰場cue蘇媽媽」。