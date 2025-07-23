狂嘔吐！女子吃「冰箱隔夜西瓜」致顱內感染　醫嘆：又是李斯特菌

▲女子吃冰箱隔夜西瓜致顱內感染。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

陝西西安一名38歲的女子近日在家吃了隔夜冰西瓜後，被緊急送往大興醫院救治。主治醫師指出，「這個患者吃了冰箱裡的冰西瓜後，感覺全身痠痛，後來發燒、頭痛、噁心嘔吐、意識模糊，這都是因為『李斯特菌』，導致顱內感染。」

據《瀟湘晨報》報導，醫師指出，所幸女子接受治療後，目前已轉入普通病房。醫生也表示，夏天容易接到感染李斯特菌的患者，都是因為食用冰在冰箱內已開封的食物、水果、牛奶等等。

醫師說道，冰箱的低溫可以讓食物中的部分細菌，處於休眠狀態，但也有一些細菌，是喜歡在這種低溫環境下生存的，冰箱中最常見的細菌有四種「沙門氏菌、耶爾森菌、志賀菌，以及李斯特菌」。

醫生指出，「李斯特菌是一種耐冷菌，冰箱並非保險箱，即使在0至4℃的冷藏環境中，它也能生長繁殖，肉類、乳製品、生鮮蔬果等食物，若儲存不當都可能成為其滋生的溫床。」

醫師還說道，「我們也提醒大家，吃不完的飯菜，再次食用時要充分加熱，千萬別因為夏天天氣炎熱，覺得飯菜簡單加熱一下，不涼就能吃，從而忽略了細菌的危險性，而對於西瓜這種水果，最好現切現吃，如果切開的西瓜，一次實在沒吃完，建議最好包上保鮮膜後，放入冰箱冷藏儲存，但一定要注意儲存時間。」