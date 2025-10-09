　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小孩「在寧靜車廂尖叫」他斥責　醫：哭聲是生命在學習與世界對話

▲▼台灣高鐵,台南站,高鐵列車。（圖／記者姜國輝攝） 

▲高鐵「寧靜車廂」新制已經上路。（資料照／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣高鐵「寧靜車廂」新制已經上路，民眾若要看影片，必須戴耳機；若需要通話，則必須控制音量。婦產科醫師蘇怡寧在臉書上轉貼一篇文章，原PO在寧靜車廂休息時，因為受不了後方小孩哭鬧，因此轉身斥責。對此，蘇怡寧坦言很難過，孩子不是故意吵鬧，寧靜車廂也不是用來排除孩子的，「我覺得這個社會病了」。

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」上轉貼一篇文章，原PO提到，他在寧靜車廂內休息時，後方的小孩一直哭鬧、尖叫，他忍了5分鐘後，因為家長也管不住，所以她直接將手機拍在桌上，並轉身大聲斥責「別再吵鬧」。結果媽媽當下卻回嘴，問原PO是否當過小孩？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO不甘示弱回說，「我當小孩的時候吵過你嗎？」結果寧靜車廂就頓時變得寧靜。之後高鐵上的服務人員出聲緩頰，原PO則指著「寧靜車廂」4個字，問問對方怎麼念？

對此，蘇怡寧在臉書上表示，「寧靜不是排除，是理解」，他看完文章後，並不是生氣，而是難過，因為他看見的是「社會對弱勢者的誤解」，孩子並非故意吵鬧，只是不會控制情緒，就像剛學會走路的人不會穩穩的走。

蘇怡寧也強調，高鐵的寧靜車廂不是用來排除孩子的，如果嬰孩影響到其他旅客，列車人員會以安撫方式協助。蘇怡寧認為，孩子哭鬧的當下，媽媽可能已經滿身汗，爸爸也可能在崩潰邊緣，只是沒有人看到，「厭童的語言，常常披著理性的外衣，但本質上只是歧視的延伸」。

蘇怡寧直言，很多人會說自己「不是厭小孩，是厭沒教養的父母」，但難道強迫別人小孩閉嘴，就是有教養嗎？「孩子的哭聲不是噪音，是生命在學習與世界對話，你可以不喜歡但不應該蔑視」。他最後也說，如果這個社會不能包容下一代的哭聲，那就不會有下一個社會，「我覺得這個社會病了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」　老爸嘆：沒長大
李千娜夫妻二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛：不敢相信
快訊／放走無照猴撞死人　警察遭懲處
採購5萬元座椅、1瓶120元瓶裝水　國防部：參考日本市場進口
女神現身清水溝！低調一幕被拍　旁人認證：沒休息
快訊／主場球迷提前離場！　道奇2：8不敵費城人
國光女神分手1年「開5條件」徵友！　攝影棚全傻眼
藍色BMW飛撞茶葉行奪命！　肇事男黑歷史起底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

馬太鞍溪便橋提早5天完工　陳世凱：明下午3時有條件通車　

小孩「在寧靜車廂尖叫」他斥責　醫：哭聲是生命在學習與世界對話

出國玩一周「中流感再請一周」　學生下場超崩潰！老師火大了

馬太鞍溪集水區驚見新裂縫　地表還在變形！林業署：仍有高度風險

華航運送「福衛八號」衛星赴美　6度執行國家級太空任務

國慶日飆36度「午後2地有雷雨」　下波變天降溫時間點曝

林口某幼兒園「聲明稿曝光」喊有誤會　網見第2點：所以是承認了？

沖繩機場「台人超沒水準一幕」　旅客怒：丟臉丟到國外！網炸鍋

快訊／林口雙語幼兒園爆虐童　教育局「開罰30萬」資料移送調查

觀光署修法「減訓練節數、刪舊課」救導遊荒　115年6月上路

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

馬太鞍溪便橋提早5天完工　陳世凱：明下午3時有條件通車　

小孩「在寧靜車廂尖叫」他斥責　醫：哭聲是生命在學習與世界對話

出國玩一周「中流感再請一周」　學生下場超崩潰！老師火大了

馬太鞍溪集水區驚見新裂縫　地表還在變形！林業署：仍有高度風險

華航運送「福衛八號」衛星赴美　6度執行國家級太空任務

國慶日飆36度「午後2地有雷雨」　下波變天降溫時間點曝

林口某幼兒園「聲明稿曝光」喊有誤會　網見第2點：所以是承認了？

沖繩機場「台人超沒水準一幕」　旅客怒：丟臉丟到國外！網炸鍋

快訊／林口雙語幼兒園爆虐童　教育局「開罰30萬」資料移送調查

觀光署修法「減訓練節數、刪舊課」救導遊荒　115年6月上路

大戶出動！飾金飆每錢15180元天價　VIP砸逾2千萬抱走5公斤

黃國昌狗仔門延燒！王義川籲全報警　綠黨團：始作俑者應受司法制裁

搭計程車跳表從重慶到內蒙要多少錢？　陸網紅實測：計價器爆了

《羊蹄山戰鬼》風景太美！當地人曝「完全不誇張」、玩家湧朝聖

全日空客機空中驚魂！乘客「行動電源」機上自燃　機艙冒煙起火

60歲女詭異陳屍車上　調查發現「洗車誤觸自動窗紐」卡脖窒息亡

以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」慶功　老爸感嘆：沒長大

花蓮災後慰助服務站連假不打烊　35萬慰助金已有530件撥款入帳

馬太鞍溪便橋提早5天完工　陳世凱：明下午3時有條件通車　

總統願協助留輝達　李四川：松南營區有6公頃是「蠻好的一塊地」

【批斷章取義】館長：我一切都是為了保護台灣

生活熱門新聞

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

國小畢旅「3天2夜」快破萬！完整行程曝光　家長臉綠了

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

快訊／台北捷運今早傳列車故障　乘客擠爆月台

今晨19.9℃！　國慶連假雨區曝

比LINE視訊還穩「一票果粉卻不用」！網曝原因

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

消失1小時！男友「定位知名1商圈」　網勸分手

最帥國軍被質疑「送公發帽」　新視角破除謠言

獨／全真倒閉「欠稅」難討　國稅局扣押「失敗」

顏正國罹癌病逝！醫推這種飲食肺癌風險降35％

陳匡怡「飯局照」惹怒富商：有病看醫生　曾罵林千又賤人

更多熱門

相關新聞

蘇怡寧「一人一信給總統」！曝家長心聲

蘇怡寧「一人一信給總統」！曝家長心聲

婦產科醫師蘇怡寧稍早在臉書發文，分享一封由媽媽寫給總統的信，信中提到現今社會對孩子和家庭的不包容如何影響少子化。蘇醫師表示，這封信不只是給總統，也是提醒大家，解決少子化不光是金錢補助，更需要全社會改變文化，創造能包容孩子聲音的環境。

他曝災區現場「1類人很多餘」 網嘆：來糟蹋人的

他曝災區現場「1類人很多餘」 網嘆：來糟蹋人的

高鐵備戰「寧靜車廂」有後招　孩童哭鬧「送乖乖」安撫

高鐵備戰「寧靜車廂」有後招　孩童哭鬧「送乖乖」安撫

《原子少年》小孩神隱3年接業配密謀復出

《原子少年》小孩神隱3年接業配密謀復出

高鐵明起兩大新制上路！寧靜車廂啟動　坐臥走道可拒載

高鐵明起兩大新制上路！寧靜車廂啟動　坐臥走道可拒載

關鍵字：

寧靜車廂小孩蘇怡寧

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

獨／台AV女神爆賣春內幕　最高開價百萬元

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

輝達台灣總部　民生社區呼聲高

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面