小孩「在寧靜車廂尖叫」他斥責　醫：哭聲是生命在學習與世界對話

▲高鐵「寧靜車廂」新制已經上路。（資料照／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣高鐵「寧靜車廂」新制已經上路，民眾若要看影片，必須戴耳機；若需要通話，則必須控制音量。婦產科醫師蘇怡寧在臉書上轉貼一篇文章，原PO在寧靜車廂休息時，因為受不了後方小孩哭鬧，因此轉身斥責。對此，蘇怡寧坦言很難過，孩子不是故意吵鬧，寧靜車廂也不是用來排除孩子的，「我覺得這個社會病了」。

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」上轉貼一篇文章，原PO提到，他在寧靜車廂內休息時，後方的小孩一直哭鬧、尖叫，他忍了5分鐘後，因為家長也管不住，所以她直接將手機拍在桌上，並轉身大聲斥責「別再吵鬧」。結果媽媽當下卻回嘴，問原PO是否當過小孩？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO不甘示弱回說，「我當小孩的時候吵過你嗎？」結果寧靜車廂就頓時變得寧靜。之後高鐵上的服務人員出聲緩頰，原PO則指著「寧靜車廂」4個字，問問對方怎麼念？

對此，蘇怡寧在臉書上表示，「寧靜不是排除，是理解」，他看完文章後，並不是生氣，而是難過，因為他看見的是「社會對弱勢者的誤解」，孩子並非故意吵鬧，只是不會控制情緒，就像剛學會走路的人不會穩穩的走。

蘇怡寧也強調，高鐵的寧靜車廂不是用來排除孩子的，如果嬰孩影響到其他旅客，列車人員會以安撫方式協助。蘇怡寧認為，孩子哭鬧的當下，媽媽可能已經滿身汗，爸爸也可能在崩潰邊緣，只是沒有人看到，「厭童的語言，常常披著理性的外衣，但本質上只是歧視的延伸」。

蘇怡寧直言，很多人會說自己「不是厭小孩，是厭沒教養的父母」，但難道強迫別人小孩閉嘴，就是有教養嗎？「孩子的哭聲不是噪音，是生命在學習與世界對話，你可以不喜歡但不應該蔑視」。他最後也說，如果這個社會不能包容下一代的哭聲，那就不會有下一個社會，「我覺得這個社會病了」。