嘉義市義消總隊出征全國比賽　 授旗儀式舉行

▲▼ 嘉義市義勇消防總隊出征全國義消體技能交流活動，市長黃敏惠授旗勉勵 。（圖／嘉義市消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



「114年全國義勇消防人員體技能交流活動」將於11月1日於苗栗縣立體育場登場，嘉義市義勇消防總隊組隊參加「火災搶救」、「繩索救援」、「車禍救援」、「救護技術」等四項比賽。為鼓舞士氣，消防局於10月30日晚間假第二分隊舉行授旗儀式，由市長黃敏惠親自授旗，為代表隊加油打氣。



黃敏惠市長致詞時表示，義消弟兄姊妹是城市安全的堅強後盾，平時默默付出、訓練不懈，在每一次災害現場都能看見他們與消防人員並肩作戰的身影。這次代表嘉義市參加全國競賽，不僅展現專業訓練成果，更是嘉義城市韌性的象徵。她特別感謝選手自9月起密集集訓的辛勞，期勉大家在競賽中全力以赴、平安凱旋，為嘉義市爭光。



郭立昌局長在引言時提到，嘉義市義消的專業與熱誠，在每一次救災行動中都能充分展現。特別是10月20日深夜大統路火警，義消伙伴們夜間訓練完仍主動投入救災，協助疏散18人並救出6位民眾，充分展現義消精神。局長也期勉全體參賽隊員保持平時訓練的默契與紀律，在比賽中發揮最佳表現，延續嘉義義消一貫的優良傳統。



授旗儀式由義消總隊長陳姿妏（嘉義市議會議長）代表受旗，市府及消防局各級長官、義消幹部與參賽隊員約80人到場參與，場面隆重熱烈。活動最後全體合影留念，象徵士氣團結，預祝嘉義市代表隊旗開得勝、凱旋歸來。