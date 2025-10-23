快訊／金髮Yuki「許男」涉偽造文書　深色妹妹頭+水手服短裙出庭

▲「金髮Yuki」許姓男子因偽造文書今日開庭，水手服加foodpanda外套現身，面對媒體詢問不發一語。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名「金髮Yuki」今年3月以義消身分進入救援溺水兒童現場，協助CPR，結果被揪出假身分。Yuki當時不斷以女兒身、日本人自稱，卻被爆出根本是台中人，更被司法單位認證是「許姓男子」，檢方調查後依偽造文書罪將他起訴。今日下午首度開庭，他現身地院，頭髮又變成深色，還穿著女高中生的水手服，加foodpanda外套，被媒體詢問是否有請翻譯，他都沒有回答。

▲許男「深色妹妹頭」現身。（圖／記者許權毅攝）



台中市3月發生3歲男童在家中浴缸溺斃意外，趕抵現場實施CPR的「金髮Yuki」被男童父親指控，按壓CPR的位置不對，而且根本不是義消，事後「Yuki」不僅接受媒體採訪，除堅稱自己是日本女留學生，還一度在記者會中「孕吐」，由於事情越鬧越大，「Yuki」又被爆料疑似使用假身分證、假救護證照。

當時有許多義消指稱，救援男童CPR的人其實是假冒的緊急救護員，還被挖出前科，證實為Yuki其實是許姓男子。事件延燒後，Yuki接受媒體採訪，更現身記者會，自稱是日本女留學生，來台6年但不會說中文，全程透過手機打字（繁體中文）跟現場記者溝通，還表示自己已經懷孕，記者會尾聲時，更一度孕吐。

中檢當時剪報分案，並傳喚Yuki到案說明，複訊後認定「許男」介入溺水救援一事未涉及犯罪，但他先前發生車禍時，曾以偽造的身分接受警方調查，因此依偽造文書罪嫌將他起訴。