政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國軍陸勝1號操演正式展開　7天6夜不間斷仿真實戰對抗操演

記者杜冠霖／台北報導

為務實驗證戰備訓練成效，陸軍今（25）日起正式展開7天6夜的「陸勝1號操演」實兵對抗演練，操演全程將秉持革新作戰思維與用兵理念，貫徹執行「帶著敵情練兵」的實戰化訓練要求，強化參演部隊指揮統合及作戰狀況應對能力，提升軍種聯合、兵種協同作戰效能，有效達到操演預期訓練目標。

▼陸軍展開「陸勝1號操演」。（圖／國防部提供）

▲▼陸軍展開「陸勝1號操演」。（圖／國防部提供）

陸軍司令部表示， 「陸勝操演」為陸軍年度重要實戰化演訓，整合過去的長泰、長青、長勝操演，不僅是新的名稱，更展現新的思維。操演首度改由教準部編成統裁部，將採「實兵實裝、自由統裁、階段管制」方式，依作戰進程透過想定，逐次誘導甲軍（裝甲542旅）、乙軍（機步234旅）執行實際對抗的攻防演練，全程結合「交戰規則(ROE)、去中心化指管、小部隊任務式指揮、城鎮作戰、砲兵火力運用」，除將無人機運用、新式指管裝備、陣中六項要務、後勤支援能力等納入演練驗證，並運用空包彈、煙霧彈輔助模擬戰場景況，達到仿真實戰訓練目的。

國防部說明，陸勝操演全程區分「戰術集結、戰術機動」、「遭遇戰鬥」、「攻防戰鬥」及「攻防易勢」等階段執行訓練，並由統裁部結合防衛作戰場景設計想定，輔以各式狀況誘導執行地空整體作戰及攻、防戰鬥演練；此外，此次操演甲、乙軍特別配屬陸航、特戰、心戰、後備、資通電及空軍等部隊，將置重點於訓練各級參演主官靈活運用各配屬部隊、無人機、新式武器裝備及指管系統，適切納入各階段戰術運用，以完善作戰計畫擬定及作戰狀況應處，靈活戰術戰法，充分發揮統合戰力及新式指管系統效能。

陸軍司令部強調，兩軍對抗操演一定有勝敗，但演習成敗並非取決於單次交戰的結果，將從操演部隊全程指揮管制、作戰指導及各項戰術作為等要項綜合評鑑，公正合理評判操演勝負，藉此磨練各級指揮官決策及參謀作業能力，確達實戰化訓練目標。

▲▼陸軍展開「陸勝1號操演」。（圖／國防部提供）

▲▼陸軍展開「陸勝1號操演」。（圖／國防部提供）

▲▼陸軍展開「陸勝1號操演」。（圖／國防部提供）

▲▼陸軍展開「陸勝1號操演」。（圖／國防部提供）

▲▼陸軍展開「陸勝1號操演」。（圖／國防部提供）

▲▼陸軍展開「陸勝1號操演」。（圖／國防部提供）

光復連假首日　13架次共機艦出海擾台

今天10月25日是台灣光復80周年紀念日，中國全國人大常委會24日通過將10月25日設為「台灣光復紀念日」。也將在北京人民大會堂舉行「台灣光復80周年紀念大會」，邀請各界人士及台灣同胞代表出席。而在光復連假首日，國防部今（ 25日）公布最新共機資訊，自24日上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機9架次，配合另共艦4艘，持續在台海周邊活動。

李大浩驚嘆強權平鎮訓練　

無人機也學會救溺！台南打造溺者影像資料庫訓練AI辨識系統

國軍編現比多支部隊未達標　王定宇指沱江級艦不到5成、國防部曝數字

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

