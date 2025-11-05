　
地方 地方焦點

日本蓬萊會拜會台南市府　黃偉哲盼深化台日產業與智慧科技合作

▲日本蓬萊會訪團拜會台南市政府，與市長黃偉哲就產業與科技合作交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由日本經濟產業省退休高層官員組成的「日本蓬萊會」訪問團，5日上午拜會台南市政府，由市長黃偉哲親自接待，雙方針對台南經濟發展願景、半導體策略與智慧科技佈局進行深入交流，並探討未來台日合作的新方向，共同推動產業鏈與科技創新的合作新局。

黃偉哲市長表示，蓬萊會成員皆為日本中央與地方經濟政策的推手，經驗極具參考價值。台南與日本往來密切，不僅在人文、觀光領域互動頻繁，近年更在半導體、AI、綠能等產業領域持續深化交流。他以「蓬萊米」比喻兩地關係，指出台灣蓬萊米的改良與水利建設皆承襲日本技術，「正如稻穀相互滋養，象徵台日情誼歷久彌新、血脈相連」，期盼雙方能把這份跨世代友誼延續下去。

「日本蓬萊會」與「台灣扶桑會」長年輪流在兩地舉辦交流會，是促進台日經貿與政策討論的重要平台。此次訪團由最高顧問西川禎一與代表篠原徹率領，成員多為日本政經界重量級人士，特別南下了解台南沙崙智慧綠能科學城與南部科學園區的高科技發展成果。

經發局在會中指出，台南市113年產業總營收達3兆元，其中製造業貢獻1.2兆元，佔工業部門總產值54.1%，為城市經濟成長主力。台南不僅是全球首座量產3奈米製程晶片的城市，更在「大南方新矽谷」與「AI新十大建設」推動下，形成以沙崙人工智慧專區、柳營科技園區及南科為核心的「智慧科技金三角」產業鏈。

市府並提出未來深化合作的三大方向，包括建立先進封裝與化合物半導體實驗產線、氫能與公共儲能示範應用，以及推動醫療AI與手術機器人臨床服務。黃偉哲並致贈訪團象徵台南地方創生成果的「金芋滿堂」禮包與「茄芷袋」設計禮袋，展現融合農村創意與青年公益的在地精神，象徵以文化與產業共榮深化台日友誼。

