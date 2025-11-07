姊妹伴屍20天！　只因媽媽生前交代「不要麻煩鄰居」

▲母親過世後，姊妹倆伴屍20天，完全沒有對外求援。（圖／翻攝YouTube＠Tribun Sumsel）



記者吳美依／綜合報導

印尼中爪哇（Jawa Tengah）驚傳人倫悲劇，一對姊妹在母親過世後「伴屍」至少20天，在此期間僅靠喝水維生，完全沒有進食，被發現時已經奄奄一息，只因為媽媽生前曾經叮囑「別麻煩鄰居」。

LBTV Media、《羅盤報》等印尼媒體報導，鄰居1日聞到惡臭，又發現窗戶爬滿蒼蠅，趕緊通報村長與警方破門而入。村長蒙塔菲因（Muntafiin）表示，「門一打開，2個孩子已經奄奄一息倒在地上，而她們的母親早已過世。」

原來，父親2017年離世後，母女3人靠著他生前獲得的遣散費維生。她們搬到這座村莊之後，鮮少與鄰居互動，但經常網購生活必需品，看起來生活還過得去。

51歲母親生前經常叮囑女兒們「不要麻煩鄰居」，因此即便她於10月13日病逝，導致金援中斷、經濟陷入困境，姊妹倆也寧可挨餓而不願求助。如今她們已被送醫，雖有脫水及心理創傷，但血糖指數正常，生命跡象漸趨穩定，只不過回答問題時，說詞依然經常前後矛盾。

23歲姊姊普特莉（Putri Setia Gita Pratiwi）宣稱，其實自從母親10月4日生病後，她們就已經停止進食，在媽媽過世之後，2人更是關在家中，僅靠飲用煮沸井水維生。若此說法屬實，姊妹倆就長達29天沒吃東西，其中20天更是伴隨母親遺體生活。至於17歲妹妹英坦（Intan Ayu Sulistyowati）情況較嚴重，至今仍難以與人交談。

肯達爾縣（Kendal）縣長迪雅（Dyah Kartika Permanasari）親自前往醫院探視，承諾提供長期照護，並且鼓勵她們「不要羞於向鄰居或村長尋求幫助。」姊妹倆康復後，預計經社福機構安置，接受心理輔導及職業訓練。