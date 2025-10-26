　
新加坡5星飯店兇殺！「女屍滿身血」倒客房　夫婦旅遊淪弒妻悲劇

▲▼新加坡5星飯店兇殺！「女屍滿身血」倒客房。（圖／翻攝自中國報）

▲兇嫌與死者共育有2名孩子。（圖／翻攝自中國報）

記者王佩翊／綜合報導

新加坡牛車水知名五星級飯店輝盛凱貝麗飯店（Capri by Fraser）發生駭人命案，一名41歲印尼籍男子24日在客房內殺害一同前來旅遊的妻子，隨後步行至距離現場約1.2公里的紅山東鄰里警局投案，當場遭到逮捕。

根據《新明日報》報導，41歲兇嫌與38歲妻子皆來自印尼，而男子24日上午7時40分步入警局，主動向值班警員供稱「殺了自己的妻子」，隨即被警方拘捕。

警方接獲通報後，火速趕赴現場，並在飯店房間內發現女死者倒臥床上，身中多刀，現場血跡斑斑。死者身上除了明顯刀傷外，還有激烈掙扎時留下的傷痕，研判兇器為利刃。醫護人員到場後當場宣告死亡。

據悉，這對印尼夫妻是23日才入住。知情人士透露，案發當時並未驚動其他房客，直到丈夫前往警局自首，事件才東窗事發。從飯店步行至警局約需18分鐘，開車僅需5分鐘路程。

根據Trip.com資料顯示，輝盛凱貝麗飯店是五星級酒店，在網站上獲得971名顧客9.1分的高評價，共有304間客房。飯店地理位置優越，500公尺內可達牛車水、佛牙寺等知名景點。

死者的弟弟表示，姊姊與姊夫結婚已經9年，在此之前並未聽聞兩人曾有過糾紛。而兇嫌與死者共同育有2名孩子，分別是8歲和5歲，兩人原本在峇淡島上學，目前已經被帶到印尼廖內省北干巴魯，未來將由死者弟弟與父母共同扶養。

據悉，兇手原本在汶萊工作，但已經辭職，工作結束後飛往新加坡與死者會合，所以孩子並未同行。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

新加坡5星飯店兇殺！「女屍滿身血」倒客房　夫婦旅遊淪弒妻悲劇

