　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

想讓遊客快到海灘！陸企蓋電梯貫穿峇里島「暴龍懸崖」　當局喊卡

▲▼峇里島暴龍懸崖被玻璃電梯破壞！居民怒炸。（圖／翻攝自X／@pendakilawas）

▲峇里島暴龍懸崖被玻璃電梯破壞！居民怒炸。（圖／翻攝自X／@pendakilawas）

記者董美琪／綜合報導

印尼峇里省珀尼達島（Nusa Penida）近日傳出爭議性建設案：中國開世集團計畫在當地最受歡迎的懸崖之一，興建高達182公尺的玻璃電梯，直達下方克林金海灘（Kelingking Beach），意圖讓遊客更便捷抵達海灘。然而，此舉引發居民與觀光客強烈反彈，擔憂破壞自然景觀與加速海岸侵蝕，峇里省當局已暫停工程。

這處懸崖因形狀奇特，被暱稱為「暴龍懸崖」（T-Rex cliff），是珀尼達島的熱門拍照地點。電梯井施工切穿懸崖的照片在社群媒體迅速傳開，引起不少民眾不滿，認為自然美景遭破壞。當地居民瑪迪（Made Sediana）表示：「克林金海灘的原始景觀被這項計畫影響，遊客是為了欣賞海景，而不是看玻璃電梯。」另一位民眾也批評：「這個建設很不合適，大家到峇里島是為了享受自然，而不是高樓或人工設施。」

峇里省政府指出，該工程尚未取得必要的許可證，因此已下令暫停，但目前尚不清楚停工期限。BBC報導，中國對峇里島的投資正在逐步增加，例如中國長業建設集團已投資30億美元，計畫與印尼PT BIBU Panji Sakti公司合作，興建峇里島第二座機場。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小S基因太猛！大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光
國道7連撞　29歲BMW女「下車看」被撞死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

想讓遊客快到海灘！陸企蓋電梯貫穿峇里島「暴龍懸崖」　當局喊卡

羅馬古塔驚悚坍塌！維修工人1重傷1受困失聯　煙塵瀰漫畫面曝

Shein全球首家實體店將開！平台竟賣「擬似兒童」情趣娃娃遭警告

美宣布重啟核試驗　芬蘭總統：核武新時代已到來

國際火線／世界已經翻轉，「魔童」川普鬧夠了沒？

美財長警告稀土出口受限將加關稅　中方：施壓威脅無助問題解決

黃仁勳南韓「炸雞趴」女兒策畫1個月！選店暗藏《魷魚遊戲》巧思

黃仁勳炸雞局全球關注！背後推手是「暖心千金」

名古屋26年懸案凶嫌落網　她坦承：恐懼到不敢看新聞

東京女子把置物櫃當膠囊旅館　抱小熊維尼熟睡被警察叫醒

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

三重墜樓

川普表態：輝達Blackwell晶片「不給其他人」

萬聖節萌童扮裝濟公！　今天化緣只要糖果XD

想讓遊客快到海灘！陸企蓋電梯貫穿峇里島「暴龍懸崖」　當局喊卡

羅馬古塔驚悚坍塌！維修工人1重傷1受困失聯　煙塵瀰漫畫面曝

Shein全球首家實體店將開！平台竟賣「擬似兒童」情趣娃娃遭警告

美宣布重啟核試驗　芬蘭總統：核武新時代已到來

國際火線／世界已經翻轉，「魔童」川普鬧夠了沒？

美財長警告稀土出口受限將加關稅　中方：施壓威脅無助問題解決

黃仁勳南韓「炸雞趴」女兒策畫1個月！選店暗藏《魷魚遊戲》巧思

黃仁勳炸雞局全球關注！背後推手是「暖心千金」

名古屋26年懸案凶嫌落網　她坦承：恐懼到不敢看新聞

東京女子把置物櫃當膠囊旅館　抱小熊維尼熟睡被警察叫醒

租屋族曝超商「買水神攻略」！這時段千萬別去　網笑：生活智慧王

Apple Intelligence繁體中文正式登場　必用功能、相容裝置一次看

快訊／非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見！

黃明志控「救護車遲到1小時」遭打臉！馬國衛生部：26分鐘抵達

想讓遊客快到海灘！陸企蓋電梯貫穿峇里島「暴龍懸崖」　當局喊卡

賓士「全新世代商用廂型車」預告曝光！多種形式滿足各行各業需求

川普核准！微軟砸150億攻中東　AI新戰場轉向阿聯

公園不能打赤膊　高雄男「脫衣打球」被檢舉挨罰2000元

北捷板南線女持刀攻擊「割傷男學生」　遭判4年6月

羅馬古塔驚悚坍塌！維修工人1重傷1受困失聯　煙塵瀰漫畫面曝

髮型師「歌單沒鄧紫棋的歌」　她當場抓包：心碎一地QQ

國際熱門新聞

泰29男「穿內褲」開毒趴！滿地保險套

菜心別亂丟！日網友「種回一整顆高麗菜」

黃仁勳女兒策畫炸雞局！選店藏魷魚遊戲巧思

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

Shein實體店將開！平台竟賣兒童情趣娃娃

美重啟核試　芬蘭總統警告全球危機

黃仁勳訪南韓！炸雞局推手曝光

盜刷信用卡花百萬！　2台人在新加坡入獄　

羅馬古塔驚悚坍塌！維修工人重傷受困

美財長警告稀土受限加關稅　中：施壓無益

奧客搭機要不到1物　竟叫空姐脫掉

印度空難241死　「唯一生還者」受重創

人面蜘蛛！腹部「浮出表情輪廓」

川普下令重啟核試　驚曝「中俄偷測核武」

更多熱門

相關新聞

超狠小三！摩鐵激戰突掏刀　斷勃起命根

超狠小三！摩鐵激戰突掏刀　斷勃起命根

印尼楠榜省一名28歲女子與32歲已婚男有染，就在上月，當她發現男子替妻子購買新機車之後大吃飛醋，憤而策劃報復行動，先是引誘男子來到汽車旅館，接著在親熱半小時之後掏出美工刀，當場割斷對方正勃起的陰莖，讓他當場慘叫爆血，赤裸衝到街上。

逃家少女遭男友賣掉！4男輪番性侵

逃家少女遭男友賣掉！4男輪番性侵

新加坡5星飯店兇殺！「女屍滿身血」倒客房

新加坡5星飯店兇殺！「女屍滿身血」倒客房

與中國合資蓋高鐵！印尼「砸2250億」血虧背債

與中國合資蓋高鐵！印尼「砸2250億」血虧背債

印刷廠違建電梯害死員工！董座30萬交保

印刷廠違建電梯害死員工！董座30萬交保

關鍵字：

印尼峇里電梯峇里島暴龍懸崖

讀者迴響

熱門新聞

即／黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

小S大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

員工用國語講「草仔粿、粉粿」　一沐日遭出征

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

信義區雙屍案新發展　CEO與女藥頭關係曝

館長10億產值公司「全沒了」：台灣人反中反個屁

范姜現身瘦剩65公斤！天后闆妹心疼找他代言

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面