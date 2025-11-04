想讓遊客快到海灘！陸企蓋電梯貫穿峇里島「暴龍懸崖」　當局喊卡

▲峇里島暴龍懸崖被玻璃電梯破壞！居民怒炸。（圖／翻攝自X／@pendakilawas）



記者董美琪／綜合報導

印尼峇里省珀尼達島（Nusa Penida）近日傳出爭議性建設案：中國開世集團計畫在當地最受歡迎的懸崖之一，興建高達182公尺的玻璃電梯，直達下方克林金海灘（Kelingking Beach），意圖讓遊客更便捷抵達海灘。然而，此舉引發居民與觀光客強烈反彈，擔憂破壞自然景觀與加速海岸侵蝕，峇里省當局已暫停工程。

這處懸崖因形狀奇特，被暱稱為「暴龍懸崖」（T-Rex cliff），是珀尼達島的熱門拍照地點。電梯井施工切穿懸崖的照片在社群媒體迅速傳開，引起不少民眾不滿，認為自然美景遭破壞。當地居民瑪迪（Made Sediana）表示：「克林金海灘的原始景觀被這項計畫影響，遊客是為了欣賞海景，而不是看玻璃電梯。」另一位民眾也批評：「這個建設很不合適，大家到峇里島是為了享受自然，而不是高樓或人工設施。」

峇里省政府指出，該工程尚未取得必要的許可證，因此已下令暫停，但目前尚不清楚停工期限。BBC報導，中國對峇里島的投資正在逐步增加，例如中國長業建設集團已投資30億美元，計畫與印尼PT BIBU Panji Sakti公司合作，興建峇里島第二座機場。