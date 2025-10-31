印尼逃家少女投靠男友　反被當「洩慾玩具」賣掉！4狼輪番性侵

▲印尼15歲少女遭男友出賣，被4人性侵。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

印尼廖內省坎迪斯（Kandis）近日爆出一起震驚社會的性侵案件，一名15歲少女遭到4名男子聯手性侵，其中一人甚至是她的男友。警方目前已逮捕4名嫌疑人，根據調查，這起事件起因於少女離家出走，並到男友家借住，沒想到卻遭男友出賣，將她「出售」給其他朋友。

根據mstar報導，坎迪斯警察局局長赫曼·佩拉尼（Herman Pelani）透露，這名少女離家出走兩周，並暫居在男友家中。沒想到男友卻將她視為洩慾工具，甚至還將她「賣給」自己的朋友，讓其他3名友人性侵自己的未成年女友，並賺取報酬。

包含少女男友在內的4人分別在家中、店面甚至棕櫚油田等多地性侵少女。目前4人均已被拘留，案件正在進一步調查中。警方指出，「他（少女男友）收了錢，但沒有給少女一分錢，僅提供食物和住處，簡直就是把她賣了。」

警方深入調查後更發現，少女的男友曾有犯罪前科，而少女在遭受多次性侵後，最終鼓起勇氣向警方報案，才揭開這起令人髮指的案件。警方已根據《兒童保護法》展開調查，4名嫌疑人恐面臨重刑。

此外，警方在調查中已查扣多項關鍵物證，包括少女遭受性侵時穿著的衣物。同時，警方也表示，將提供心理輔導協助，幫助少女走出陰影。

ETtoday新聞網提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。