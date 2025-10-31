　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園客運司機狂毆學生！檢察官偵辦7天火速起訴　請法院重判

記者沈繼昌／桃園報導

10月22日傍晚，桃園客運一輛學生專車行經桃園區中山路時，劉姓司機質疑學生少給車資，和對方發生爭執，劉不滿另名學生嗆他「連錢都不會算，這輩子就這樣了」，竟下車當街爆打學生導致鼻樑斷裂，引發輿論撻伐！桃園地檢署檢察長戴文亮指示重大刑案主任檢察官馬鴻驊偵辦，經蒐證完備後29日偵結依傷害罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

▲桃園地檢署偵對10/22日桃園客運學生專車司機質疑學生逃票起爭執，最後衍生暴力毆打案，依傷害罪嫌起訴並建請法院從重量刑，圖為案發時司機與學生起口角行車紀錄器畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署偵對10/22日桃園客運學生專車司機質疑學生逃票起爭執，最後衍生暴力毆打案，依傷害罪嫌起訴並建請法院從重量刑，圖為案發時司機與學生起口角行車紀錄器畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，41歲劉姓司機駕駛學生專車載運學生時，2名學生接連上車投幣後，劉以「他X的」等用語，輕率質疑陳姓學生未依規定投入足額車資，陳姓學生回頭表示已確實投入正確金額，並要求確認投幣箱內零錢金額遭拒後，為免爭執擴大，只好表明下車後將向學校反映。但劉則以輕蔑用語表示「找教官也沒用」。

行駛過程中，另名黃姓學生對劉姓駕駛先前質疑同學之態度、言語表達不滿，劉向其口出「臭俗仔」、「賭爛這種臭俗仔」等語，並與他人通話時大聲講出「我很少跟低能兒講話ㄟ」等讓人感受不佳之用語，讓在旁學生均有聽聞，黃姓學生於中山中平路口站下車時，對此事表達不滿，遂以「連錢都不會數，一輩子也就這樣子了」反嗆。

沒想到，劉姓司機聽到後，不顧車上還有其他乘客，竟將學生專車停於車道上，下車於人行道、甚至車道上揮拳毆打、抱摔黃姓學生，更襯黃姓學生倒地雙手抱頭跪坐無力反抗時，仍接連出拳攻擊黃10餘次，導致黃姓學生前額挫傷瘀青、頭部及臉部挫傷、鼻骨閉鎖性骨折併鼻出血、左側耳挫傷併耳鳴等傷勢，案發後還產生「急性壓力反應」等症狀。

▲桃園客運學生專車劉姓司機10/22日傍晚與學生起口角後，下車當街爆打學生。（資料照／翻攝自Threads）

▲桃園客運學生專車劉姓司機10/22日傍晚與學生起口角後，下車當街爆打學生。（資料照／翻攝自Threads）

經桃園地檢署主任檢察官指揮桃園警分局，調取現場及學生專車監視器影像，並取得車上學生提供影像進行勘驗，詳細還原案發經過，連日訊問劉姓司機、被害人及現場多名學生證詞，並前往學校查訪，取得學生專車投訴等相關資料。此外，檢方調閱劉姓假使工作期間之獎懲記錄、被害人病歷資料，全案蒐證完備並於29日偵結依傷害罪嫌起訴。

檢方起訴書指出，被告劉姓司機駕駛學生專車時，明知車上均為未滿18歲或剛滿18歲之學生，卻以「臭俗仔」等不堪用語，輕率質疑學生未能足額投幣，其於擔任桃園客運駕駛期間，有多次因服務態度不佳、駕駛行為違規等原因遭懲處並有遭解職2次之紀錄；與被害人發生口角時，未能理性行事，不顧現場為人、車往來頻繁之處，仍於車道上為犯行，嚴重影響公共安全或造成民眾恐惶，其態度行為實有偏差，衡酌被害人及其家屬意見後，向法院聲請從重量刑，以期杜絕不法暴力，遏止此類犯行再現，以實現檢警竭力維護民眾身體及財產安全之國家任務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北海道3死血案　1男2女屍體堆家中
想自願留營！　體檢造假慘了
粿粿抽到下籤「預言準得可怕」　廟宇被神到了
屈中恆18年前就警告王子！神預言片段被挖出
快訊／中職年度三大獎　入圍名單公布
快訊／非洲豬瘟基因定序公布
快訊／爆乳黃牛夫妻又來了！狂掃GD票遭拘提

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

下一站「田中」！台南警趕處理車禍　180度左轉栽進田裡畫面曝

新北瑞芳轎車停路邊飄臭味！　警開門驚見「一具女屍躺車內」

變態高三生溜進女廁偷拍！竟辯：學妹太漂亮　刪照片仍被判刑

快訊／爆乳黃牛夫妻海削4千萬重出江湖　狂掃GD演唱會遭拘提

嘉義1歲童宮廟吃平安宴！慘遭黑狗撲倒狂咬　臉縫百針險失明

快訊／女失聯近月死在租屋處！破門驚見滿地屍水...蛆蟲到處爬

台中男折斷9支國旗！還當標槍亂射　詭辯「要揮旗」這下慘了

桃園客運司機狂毆學生！檢察官偵辦7天火速起訴　請法院重判

獨／高雄男孤獨死！陳屍家中發黑腐敗飄惡臭　警違規交民間運屍

雲林警鎖定ATM熱點逮12越南車手　開車到處領錢...她見警嚇哭

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

下一站「田中」！台南警趕處理車禍　180度左轉栽進田裡畫面曝

新北瑞芳轎車停路邊飄臭味！　警開門驚見「一具女屍躺車內」

變態高三生溜進女廁偷拍！竟辯：學妹太漂亮　刪照片仍被判刑

快訊／爆乳黃牛夫妻海削4千萬重出江湖　狂掃GD演唱會遭拘提

嘉義1歲童宮廟吃平安宴！慘遭黑狗撲倒狂咬　臉縫百針險失明

快訊／女失聯近月死在租屋處！破門驚見滿地屍水...蛆蟲到處爬

台中男折斷9支國旗！還當標槍亂射　詭辯「要揮旗」這下慘了

桃園客運司機狂毆學生！檢察官偵辦7天火速起訴　請法院重判

獨／高雄男孤獨死！陳屍家中發黑腐敗飄惡臭　警違規交民間運屍

雲林警鎖定ATM熱點逮12越南車手　開車到處領錢...她見警嚇哭

新婚族買房5年成功逆襲！　專家提4因素：小心掉入槓桿風險

陳以信拋政見　若當選成立「青年局」任命30歲局長吸引北漂返鄉

陸配「喪失台灣身分」直播喊冤　邱垂正：又講傷害台灣人情感言論

嘉義縣古民社區領航　114年福利社區化旗艦型計畫成果展

1516萬人朝聖公益商圈　觀光霸主中古屋成搶手貨

日40多歲男「屠殺3至親」！屍體堆自家　冷血現身警局自首

65.2萬股民照過來！　006208配息3.448元年化配息率4.54％

黃仁勳感人演說！喊「缺南韓網咖，就沒輝達」　攜手韓企打造AI強國

嘉義大林小旗艦計畫　實踐社區共好理念

中國氣象局急發「暴雪」預警　居民哀嚎：美是真的，冷更是真的

【戰車冒煙掀議】CM11沿路冒白煙　十軍團澄清：正常現象

社會熱門新聞

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

即／1屍2命！30多歲孕媽突氣喘　搶救2小時仍不治

台中女友潑酸毀容案　判刑8年8月定讞

台鐵深夜死傷事故！鶯歌至桃園雙向延誤

新竹市驚傳路面地層下陷！多棟房屋傾斜　住戶驚逃：以為要塌了

獨／客吃隔夜飯開嗆　老闆開山刀猛砍

即／女失聯近月！破門驚見滿地屍水...蛆蟲到處爬

「恐怖3號房」噁心畫面曝　廁所疊60菸盒釀火災

女房客吃宵夜睡著！遭房東代理人伸狼爪

高雄男「車禍變植物人」躺療養院！老婆狂生3子女

放縱3犬狂吠咬人　法官判決惡飼主強制搬遷

短褲妹深夜炸街慘了　全車囂張「配備」曝光

驚悚瞬間！女駕駛「無照酒駕」載5未成年自撞釀6傷

名會計師偕妻聚餐竟爆撿屍　正妹OL醒知真相崩潰

更多熱門

相關新聞

警方「越式KTV」強勢攻堅　毒品轟趴逮38人

警方「越式KTV」強勢攻堅　毒品轟趴逮38人

高雄市政府警察局為淨化社會治安，強力掃蕩毒品犯罪。高雄市政府警察局刑事警察大隊偵三隊於今（114）年8月間接獲情資，鎖定大社工業區附近一處小吃部，發現其已改變營業型態，暗中經營「越式KTV」，專門提供越南籍移工舉辦毒品轟趴。

垃圾車輾機車！女騎士捲車底恐怖畫面曝

垃圾車輾機車！女騎士捲車底恐怖畫面曝

藍委偽造綠委罷免名冊遭起訴　國民黨：明顯政治性辦案

藍委偽造綠委罷免名冊遭起訴　國民黨：明顯政治性辦案

體檢表造假！陸軍女軍官遭移送檢偵辦

體檢表造假！陸軍女軍官遭移送檢偵辦

看小朋友模仿影片　王世堅驚呼「超像」：可能爸媽發現小朋友有點像

看小朋友模仿影片　王世堅驚呼「超像」：可能爸媽發現小朋友有點像

關鍵字：

桃客司機爆打學生桃檢起訴建請法院從重量刑影音

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面