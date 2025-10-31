桃園客運司機狂毆學生！檢察官偵辦7天火速起訴　請法院重判

記者沈繼昌／桃園報導

10月22日傍晚，桃園客運一輛學生專車行經桃園區中山路時，劉姓司機質疑學生少給車資，和對方發生爭執，劉不滿另名學生嗆他「連錢都不會算，這輩子就這樣了」，竟下車當街爆打學生導致鼻樑斷裂，引發輿論撻伐！桃園地檢署檢察長戴文亮指示重大刑案主任檢察官馬鴻驊偵辦，經蒐證完備後29日偵結依傷害罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

▲桃園地檢署偵對10/22日桃園客運學生專車司機質疑學生逃票起爭執，最後衍生暴力毆打案，依傷害罪嫌起訴並建請法院從重量刑，圖為案發時司機與學生起口角行車紀錄器畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，41歲劉姓司機駕駛學生專車載運學生時，2名學生接連上車投幣後，劉以「他X的」等用語，輕率質疑陳姓學生未依規定投入足額車資，陳姓學生回頭表示已確實投入正確金額，並要求確認投幣箱內零錢金額遭拒後，為免爭執擴大，只好表明下車後將向學校反映。但劉則以輕蔑用語表示「找教官也沒用」。

行駛過程中，另名黃姓學生對劉姓駕駛先前質疑同學之態度、言語表達不滿，劉向其口出「臭俗仔」、「賭爛這種臭俗仔」等語，並與他人通話時大聲講出「我很少跟低能兒講話ㄟ」等讓人感受不佳之用語，讓在旁學生均有聽聞，黃姓學生於中山中平路口站下車時，對此事表達不滿，遂以「連錢都不會數，一輩子也就這樣子了」反嗆。

沒想到，劉姓司機聽到後，不顧車上還有其他乘客，竟將學生專車停於車道上，下車於人行道、甚至車道上揮拳毆打、抱摔黃姓學生，更襯黃姓學生倒地雙手抱頭跪坐無力反抗時，仍接連出拳攻擊黃10餘次，導致黃姓學生前額挫傷瘀青、頭部及臉部挫傷、鼻骨閉鎖性骨折併鼻出血、左側耳挫傷併耳鳴等傷勢，案發後還產生「急性壓力反應」等症狀。

▲桃園客運學生專車劉姓司機10/22日傍晚與學生起口角後，下車當街爆打學生。（資料照／翻攝自Threads）

經桃園地檢署主任檢察官指揮桃園警分局，調取現場及學生專車監視器影像，並取得車上學生提供影像進行勘驗，詳細還原案發經過，連日訊問劉姓司機、被害人及現場多名學生證詞，並前往學校查訪，取得學生專車投訴等相關資料。此外，檢方調閱劉姓假使工作期間之獎懲記錄、被害人病歷資料，全案蒐證完備並於29日偵結依傷害罪嫌起訴。

檢方起訴書指出，被告劉姓司機駕駛學生專車時，明知車上均為未滿18歲或剛滿18歲之學生，卻以「臭俗仔」等不堪用語，輕率質疑學生未能足額投幣，其於擔任桃園客運駕駛期間，有多次因服務態度不佳、駕駛行為違規等原因遭懲處並有遭解職2次之紀錄；與被害人發生口角時，未能理性行事，不顧現場為人、車往來頻繁之處，仍於車道上為犯行，嚴重影響公共安全或造成民眾恐惶，其態度行為實有偏差，衡酌被害人及其家屬意見後，向法院聲請從重量刑，以期杜絕不法暴力，遏止此類犯行再現，以實現檢警竭力維護民眾身體及財產安全之國家任務。