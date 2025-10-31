女軍官超重想自願留營！變造體檢表「BMI秒變25.26」　這下慘了

▲廖姓女軍官因過重，其年度體檢表（BMI）值超過標準值不符留營標準，竟變造體檢表。（ETtoday資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

陸軍桃園市某部隊廖姓女軍官因年度體檢體格指標值（BMI）值超過標準，不符留營標準，同僚林姓軍官幫忙協助變造體檢表，廖姓女軍官再陳報上級人事官審核獲得留營，但事後被戳穿送辦；桃園地檢署偵結依偽造文書罪嫌將2人提起公訴。

桃檢調查，28歲的廖姓女軍官與26歲的林姓軍官為陸軍桃園市某部隊人事官同僚，廖女2023年間度體檢體格指標值（BMI）值超過標準，不符合留營標準，竟夥同林姓軍官變造進而行使公文書之犯意，由林姓軍官於去年年3月28日下午3時許，在部隊以手寫紙條浮貼方式，將廖女之個人年度體格分類檢查表「異常項目：BMI」欄位之「複檢結果」更改為合格數據25.26，再將上開體檢表複印後，將變造後體格分類檢查表影本交還廖女收執，廖女再持不實體格分類檢查表影本向部隊申請留營，順利取得志願留營3年之資格，但事後仍遭部隊查獲，移送桃園憲兵隊偵辦。

桃園地檢署複訊時，廖、林2人均坦承犯行不諱，檢方根據部隊證人證詞，確認有變造體格分類檢查表影本1份等佐證，足認林、廖2人自白相符，其犯行堪予認定；檢方認為，被告林、廖所為，係觸犯陸海空軍刑法之行使變造公文書罪嫌，檢方偵結依偽造文書罪嫌提起公訴。