今立冬出太陽！俗諺：立冬暖冬天冷　氣象署解析：有一句有可信度

▲2025年的立冬出現久違的太陽。（圖／記者葉國吏攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天是立冬，立冬當天的天氣在過去是民間用來預測冬季氣候的指標。俗話說：「立冬晴，一冬晴；立冬雨，一冬雨」、「立冬暖，冬天冷」的說法，但這些真的準確嗎？中央氣象署透過台灣過去23年的氣象數據分析，驗證這些俗語的準確度，發現其中有一句似乎有一定的可信度。

中央氣象署過去曾在臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」貼文表示，關於「立冬晴，一冬晴」的說法，若立冬當天是好天氣，整個冬季是否也較多陽光呢？以台灣的四個代表測站和全台平地測站平均數據來看，南部的台南立冬日幾乎都是晴天，23年間有21年沒下雨，台北和台中也有20次。花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的年份中，冬季日照時間較多的比例仍超過五成，台南更高達七成。因此這句諺語在台灣的部分地區似乎有一定的可信度。

▲氣象署根據過去數據分析「立冬暖，冬天冷」說法是否正確。（圖／翻攝臉書／報氣候 - 中央氣象署）

那麼「立冬雨，一冬雨」又是否成立呢？若立冬當天降雨，冬季就會雨量較多嗎？數據顯示，花蓮和全台平地測站平均在立冬日下雨的情況較常出現，但冬季雨量偏多的比例僅約五成左右，台北、台中和台南立冬下雨的年份更少，且冬季雨量增多的情況不明顯。整體來看，台灣的冬季氣候並未完全符合這句俗諺。

最後，「立冬暖，冬天冷」這句話又如何呢？分析溫度數據後發現，立冬日偏暖的年份中，冬天確實偏冷的比例並不高，尤其是北部和全台平地測站平均僅約25%。相對而言，台中、台南和花蓮的數據略高，但仍不足以支持這句說法。結論是，立冬天氣和冬季冷暖的關聯性並不顯著。