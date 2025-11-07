「立冬」4生肖遇冷運勢越強　屬羊發大財機會、第一名感情事業雙豐收

文／命理老師 邱彥龍

今（11／7）進入立冬，晝夜溫差大，陰濕氣邪，容易損害人體陽氣。國際天星風水命理專家邱彥龍表示，有四大生肖反倒遇冷越強，其中屬狗的人有無形磁場協助，事業擴展快速；屬羊的朋友，有發大財跟轉戰新領域的機會；屬鼠的朋友，有貴人相助且家庭運旺；最旺的則是屬猴的朋友，不論感情或事業都能豐收，也容易成為眾人焦點。

▲立冬節氣。



邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（11／7～11／22）12生肖運勢：

Top12：馬



屬馬的朋友這段時間權力很大，在團體中走路有風、名聲響亮，正、偏財運旺，但建議見好就收，懂理財才不會導致財來財去。工作需注意樹大招風、小人捅刀，記得調整策略，不要硬槓。

Top11：雞



屬雞的朋友這段時間名、權、利三者皆得，並且受到歡迎與喜愛，也有暗貴人相助，事業能拓展的很好，幸運十足，要把握旺運，如果太累記得休養，耗能的社交能避免就避免，容易遭忌，且家庭方面問題不斷，要小心。

Top10：牛



屬牛的朋友這段時間財運能擴張得很快，正偏財運旺，但事業上有許多困難和阻礙，容易導致情緒翻騰，建議一項一項解決，先不要做重大決定，注意言語的爭執或誤會。

Top9：虎



屬虎的朋友這段時間想求穩定，但卻遇事變來變去，工作需要親力親為，易與客戶、另一半、合夥人起衝突，對方會比較有情緒、講話比較直，千萬不要硬碰硬。單身者桃花運旺，有伴者感情會有波動，適合療癒修復。

Top8：兔



屬兔的朋友這段時間貴人很多，男女生都願意對你伸出援手。財富方面進出很快，只要懂得財富管理，一切還是可掌控的。但這段時間容易被迫成長，要多多活用腦袋，事業大財即將到來，注意健康突發問題。

Top7：蛇



屬蛇的朋友這段時間對財富的第六感很強，也有機會賺到大錢，但需要長一點的時間來慢慢養，不要被周遭急躁朋友的意見影響，建議快事慢辦，雖然會有很多風暴或矛盾之事，卻阻礙不了你，有辦法做到順風順水。

Top6：豬



屬豬的朋友這段時間很受歡迎，能快速擁有名聲並受人喜愛，舞台會被打開，好好的展現自信吧，但記得話要好好說，說得讓人開心，可以幫你避掉許多災難、增加好運，多祈福也能讓財運變得更好。

Top5：龍



屬龍的朋友這段時間第六感超強，但內心的壓力不小，容易多夢，建議多找人聊聊天，讓思維轉換，會發現有很多人願意幫助你，別太擔心，偏財運很旺。

Top4：狗



屬狗的朋友這段時間擁有無形的磁場助力，財運旺，拓展人脈快速，事業擴張也很快，但說話不要太快，否則容易得罪人。這段時間客戶、合夥人跟另一半，其實壓力很大且釐不清方向，需要你的指引。

Top3：羊



屬羊的朋友這段時間非常受到歡迎，多找朋友可以得到幫助，內心的問題可以得到解答，財運也掌握得很好，有發大財的機會，也有轉戰新領域的可能，冒險的機會變多，且人脈大量拓展。

Top2：鼠



屬鼠的朋友這段時間情緒波動較大，喜怒哀樂很明顯，不過還好家庭運旺，擁有貴人相助，也能自帶幸運，不但旺運飽滿，且合夥人、夫妻跟客戶給予的幫助也很大，規劃已久的事會有眉目。

Top1：猴



屬猴的朋友這段時間容易成為眾人的焦點，非常容易出名，擁有貴人相助，正、偏財皆旺，這段時間事業可以掌控主導權，若能暗地轉型，感情事業都能豐收。

▲今年立冬小人當道。



國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，立冬節氣到，正式進入冬天，黑暗即將降臨，眾多的秘密會被揭露、權力會被重整、不僅暗黑資訊會浮上檯面、情感問題也會遭到清算。邱彥龍老師強調，今年立冬是一個很強的轉化時刻，資訊極度爆炸、真假難辨，眾人會更渴望透明與信任，全球家庭議題、難民問題、情感安全、慈善及社會福利等議題也會成為焦點。

邱彥龍老師強調，今年立冬小人當道，且出現的光明正大、無法無天；官司跟凶事特多，導致警察、司法、軍人跟醫生異常忙碌，爆紅者也會風波不斷，尤其是網紅、名人跟演藝圈。

邱彥龍老師進一步分析，立冬期間這16天，主要受4個天文星象影響，首先11月7日至10日，金星刑冥王星，特別不利愛情，尤其是年輕女性情感波動不小，身體也容易出狀況；其次11月8日天王星逆行回到金牛座後，財富、貨幣、銀行、證券、股市、珠寶、工商業、地產等開始高低震盪，財富再次洗牌，有人暴富，也有人斷頭，考驗眾人財商。

另外，11月9日至11月30日水星逆行，工作、事業、合約都要特別警慎，無法一次到位，需要多次溝通談判，不要著急做決定，否則事倍功半；最後則是11月11日至明年3月11日木星逆行，雖然會有壓力，但工作機會變多，財富容易增加，但也容易吸引許多小人靠近，切勿過度競爭或獨自硬戰。

▲木星逆行，雖然會有壓力，但工作機會變多。



邱彥龍老師並提供【立冬轉運三法】

1.晨陽聚氣法：每日7：00－8：00配戴月光石或黃水晶，播放靜心音樂432Hz ，面東方坐定，雙手自然平放，默念：「我願轉化負能量、接引清明之氣。」

2.藥靈排毒法（每週2次）：艾草2根、薑片3片、迷迭香少許、黑曜石原礦，晚上9點泡腳15分鐘或者用水淨身，可搭配古琴、頌缽或古典音樂進行。

3. 立冬招財法：

11月08日（辛巳日） 適合捐贈、財佈施。

11月12日（乙酉日），適合開會、財務規劃、製作簡報。

11月21日（甲午日），適合銷售、直播、面談。

星座方面，凡上升、太陽或月亮星座落在巨蟹、天蠍、雙魚、射手、摩羯、水瓶、雙子等七個星座者，擁有相對的幸運，貴人運強，適合改變或轉換跑道。

邱彥龍 老師 @yanlom7878

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師