大轉運來了！命理師點名「5生肖」：立冬後發大財

▲▼過年,春節,發財金,發財水,銀行,2023開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲立冬後5生肖準備發大財。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

明（7）天為二十四節氣中的「立冬」，塔羅老師艾菲爾指出，立冬過後進入一年之中「藏」氣最重的節令，萬物收斂、能量內聚，象徵著宜靜不宜動的時機，此時火星與冥王星形成六分相位，帶來策略與行動力並存的影響。他提醒民眾，在這段時間宜低調行事、審慎規劃，透過深思熟慮、穩健步伐為自己累積財富，讓好運悄然萌芽。

艾菲爾指出，對5個生肖而言，立冬是醞釀能量、奠定未來財富基礎的關鍵時刻，財富在此時悄悄增長；他建議，應避免鋒芒畢露或過度張揚，越是能夠安靜沉穩，越容易在無聲無息中創造實質收穫。他強調，真正的成功者都明白「潛伏與醞釀」的重要，越懂得隱藏鋒芒，越能迎接來年的豐收成果。

生肖牛：靜中生財，厚積薄發的力量

立冬後的生肖牛就像一位默默在田裡耕耘的農夫，外界或許看不出成果，但你心裡清楚，每一步都在為收成打底。這段時間，正財穩定、偏財可期，只要不急於求成，年底前有望看到實際回報。你適合深耕原本的專業領域，用時間換取信任與口碑，無論是創業、農漁、地產或技術型工作，都能逐步累積價值。建議保守理財、拒絕高風險投資，因為你的運勢重在「守」。靜下來思考長遠方向，你將在低調中迎來資源的自然流入。

生肖蛇：深謀遠慮，暗中調整的契機

立冬的氣息，讓生肖蛇的人特別敏銳。你看似沉默，實則心中早有盤算。火冥六分相啟動你的「策略天賦」，特別適合做長線投資、隱形佈局，或重整財務結構。這段時間若有人脈合作邀約，不必急著表態，先觀察、再出手，反而能占得主導權。你的洞察力能讓你在別人忽略的細節中發現價值，無論在職場或市場投資，都能「以靜制動」。適合進行後臺管理、幕後談判，或從事研究與顧問性工作，財運會在深水中逐漸醞釀。

生肖豬：貴人暗助，財富從人際中流動

立冬後，生肖豬的人迎來一波溫柔的財氣。你不必主動爭取，機緣會透過人脈、家族、合作關係而來。可能有人提出合作邀約、轉介紹案子，或意外獲得資源繼承與獎勵。你的好人緣與誠懇，是這段時間最大的招財力。火冥六分相提醒你「適度掌控主動權」，別全交給他人安排。當你能在關係中保持清晰界線，財運就能穩步上升。適合規劃明年的長期計畫，尤其是房產、家庭理財、被動收入。你的財富，正靜靜滋長於人脈之中。

生肖猴：危中轉機，精準出手的時刻

生肖猴的人在立冬後會感受到一種「沉默中的機會」。看似環境不穩，實則是重新佈局的大好時機。你的智慧與應變力，能在複雜局勢中找到突破點。火冥六分相賦予你權謀能量，適合在職場內部調整方向，或暗中爭取新的資源與職位。別太快表露企圖心，低調籌畫、靜觀其變，才有機會「後發制人」。你若能在逆境中堅守原則，年底將迎來關鍵翻盤。此時的你，不只是「悶聲發財」，更是一步步築起未來的權力基石。

生肖雞：穩中求進，正財回歸的節奏

立冬後，生肖雞的人迎來財務的回溫期。你前期的努力、紀律與專業終於開始見到成果。特別是正職收入、事業報酬或合約合作，都有穩健進帳。火冥六分相提醒你保持冷靜，不必急著擴張，穩定現有基礎才是王道。此時適合檢視財務結構、調整開銷比例，也可著手明年的長期目標。若能守住節奏，不被短期利益誘惑，你將在年底前悄然累積一筆可觀的資本。你的財氣，不在外顯，而在「穩定的內在節奏」中靜靜茁壯。

延伸閱讀
11／7立冬到！適量食補養元氣　開運及禁忌辦法一次看
11月吉星庇佑！3生肖好運開掛　屬羊事業愛情兩手抓
原始連結

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

艾菲爾立冬5生肖周刊王

